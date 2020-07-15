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第十九届（2020年度）广东地产资信20强发布

2020年07月15日15:48  来源：人民网-财经频道
 

7月10日，以“危机中的新机 变局中的新局”为主题的“资·信”地产金融峰会在广东召开，峰会上公布了“第十九届（2020年度）广东地产资信20强”名单，保利、碧桂园、奥园、雅居乐、美的置业、华发、珠江投资、合生创展、龙光、敏捷、星河湾、尚东、能兴、中惠熙元、珠光、方圆、光大、中泰、鼎龙、景业名邦等20家企业成功获评（排名不分先后）。

“我国城镇化的持续推进，区域规划的加快落地，新兴产业新技术的发展，经济长期向好的韧性，在危机中为房地产业持续提供了持续的发展空间。”中地会理事长、评审会秘书长、中思拓研究院院长徐静在峰会上指出，“资信20强”企业普遍成立时间超过二十年，绝大多数企业立足珠三角，深耕大湾区，布局全国重点地区和城市，将特色优势和成熟发展优势展现无疑。

中国宏观经济研究院原副院长马晓河在峰会上表示，疫情进一步加重了中国经济的压力，在特殊历史时期，需要中国各界齐心协力克服困难，把握政策和环境变化带来的发展机会。

峰会上，多位银行行长表示，在城市更新、三旧改造领域，将持续加大信贷资源投入，积极创新金融产品，给予各资信强企大湾区城市更新改造项目全周期、一揽子的金融支持，助力大湾区产业结构升级、城镇化发展以及宜居宜业优质生活圈建设。

从上半年资金链上看，总体较为宽松，企业融资成本下降。广东提出了大广州、大深圳都市圈规划，这对房地产业发展都会有明显的促进作用。

马晓河表示，两会提出深化供给侧改革，突出民生导向，使提振消费与扩大投资有效结合、相互促进，有效投资要重点支持“两新一重”；新型城镇化建设，引导超特大城市提升高端要素配置能力和国际竞争力；加快落实区域发展战略等等，中国对外要以崛起目标优先，进行适应性改革，改自己。“银企要适应这个格局和发展，持续共创良好发展环境。”

本届“资·信”峰会上，参会嘉宾认为，粤港澳大湾区作为新一轮发展高地，城市群内的核心城市与卫星城市产业将加速融合、协同发展。同时，广东省持续深入推进"三旧改造"，推进土地供给侧改革，城市更新、产业用地等市场将依然有较大的挖潜空间。“围绕民生经济，用好机遇期，能够促进房地产业平稳健康发展，资信强企未来将充满希望。”（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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