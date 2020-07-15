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在线教育助力高考：作业帮宣布2020高考用户数达805万

2020年07月15日16:23  来源：中国网
 
原标题：在线教育助力高考：作业帮宣布2020高考用户数达805万

　　今日，在线教育平台作业帮宣布，旗下产品作业帮、作业帮直播课2020年高考用户服务总数达到805万，占到今年中国1071万高三学生的75.16%。在刚刚过去的高考周，其重磅推出的“2020高考真题解析直播”总观看人次破2100万，用户数量井喷，与预报名人数相比增长了94倍。

　　7月7日-10日，全国1071万学子走进考场，共同迎战“史上最特殊的高考”。继疫情期间推出全国中小学生免费直播课、高考冲刺免费直播课，作业帮直播课第一时间开启 “2020高考真题解析直播”，清北名师领衔高考专家团，解读2020年高考试题，分析2021年高考备考策略，为高一、高二学子指明2021备考方向，受到各界关注。

　　这意味着以作业帮为代表的在线教育平台，已经成为中国学生备战高考的新选择，是帮助学生线上学习的“新基建”。

　　在线教育助力高考 作业帮成805万考生新选择

　　疫情的爆发，为在线教育按下“加速键”，在线教育成为特殊时期助力学生正常学习、备战高考的重要力量。疫情期间，805万高三学生选择通过作业帮、作业帮直播课复习备考，占据2020中国高考生的75.16%。

　　作业帮是中国最大的在线教育平台，截止今年3月，旗下作业帮APP累计为全国中小学生提供1624亿次题目解析，也是服务本届考生最多的线上学习APP。

　　作业帮直播课是中国领先的在线直播大班课品牌，其高中课程包含九大学科，独家研发677个大招，有效提升学生的学习与备考效率。在今年高考数学各地试题中，作业帮直播课“高中快数学186大招体系”总结过的题型占比突出，覆盖率达到70%-80%。

　　从疫情期间到高考冲刺，作业帮直播课组织上百名主讲名师和数千名辅导老师，先后推出春季加油站免费课、高考加油站免费课、双师系统班，全力帮助本届高三学子复习备考。

　　全网都在看 重磅推出2020高考直播解析

　　7月7日至11日，作业帮直播课重磅推出高考解析直播，全网用户通过作业帮APP、作业帮直播课APP、作业帮直播课小程序、人民日报客户端、百度、知乎、新浪微博、B站、抖音、快手等平台进入直播课程。

　　据悉，此次高考直播共持续4天，播出11场，总观看人次达2100万，比起考前预报名人数增长了94倍，且其中93%的用户都是“自来水”。2020高考语文成为受关注的科目，直播观看人数达1070万。同时，“最烧脑”科目的2020高考数学与理综直播，观看人数也达到761万。

　　值得一提的是， 2020年是北京、山东、天津、海南等省市“新高考改革”进入实质性落地实施阶段的元年，本次关于新高考解析的专场格外引人关注。数据显示，47万人在线观看新高考解析，提前关注来年命题趋势。

　　全国都在看 小学一年级家长都关注

　　作为领先全国的在线教育平台，本次直播辐射面广，观看直播的用户分布广泛，呈现出全地域、全学段的特点。

　　数据显示，从省份分布来看，河北、广东、河南、山东、江苏的报名用户成为top 5，既有人口大省、教育大省，也有高考难度相对较大的高考大省，各省当中还有0.16%的用户来自西藏自治区，反映出西部地区用户对在线教育资源的需要。

　　在城市分布上，26.45%的用户来自一二线城市；73.55%的用户来自三四线及以下城市和地区。从年级分布来看，高一高二年级用户占比92.34%，为收看直播的主要群体。值得一提的是，还有0.86%的用户是小学一年级学生家长，体现出中国人历来对高考的全民关注。

　　《人民日报》点赞 作业帮成为护航高考学子的重要力量

　　7月11日，高考直播结束当天，《人民日报》刊发《在线教育 乘势而上》专题报道指出，“新冠肺炎疫情防控期间，各地无法如期开学，纷纷推行线上教学。高考宣布延期后，作业帮等在线教育平台相继为高三学生推出免费直播课，线上教育成为护航高考学子的重要力量。”

　　在线教育加持下，2020年高考落下帷幕，作业帮直播课“2020高考真题解析直播”圆满收官，用户数量和覆盖年段实现“双增长”。无论是高考真题“大招解析”，还是高考命题趋势揭秘，作业帮依托累计8亿注册用户、1.7亿月活用户，为全国中小学生搭建在线学习、冲刺高考的基础设施。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)
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