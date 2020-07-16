工业互联网 发展新引擎（一线调查·互联网新观察⑥）

数据来源：中国工业互联网研究院、中国信息通信研究院、艾媒咨询

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推进生产智能化、开展远程运维、打造柔性生产链……近年来，我国工业互联网方兴未艾，以数字化赋能制造业。未来，随着互联网信息技术和制造业进一步融合发展，工业互联网将让工厂更“聪明”，让工人更“省力”。

坐在办公室，张显桂点击操作板，屏幕上生产进度、交货时间一目了然。两年前，这位河北安迪模具的总经理，仅靠一部电话与车间、客户沟通，经常半天顾不上喝一口水。

变化源于与工业互联网平台服务商智能云科的合作。以往报价靠经验，现在根据平台采集的加工费、管理成本等数据精细测算；过去生产依赖工人，如今系统科学测算每道工序时间，排产时间从平均4个小时压缩到半小时……张显桂给记者算了算：工厂每年省下30多万元管理成本，产能效率提升近30%。

近年来，我国工业互联网发展为生产注入新动力，我国制造业的面貌正在重塑，数字化、智能化发展水平不断提高。

互联共融 优化管理

新一代信息技术结合工业制造，是技术也是生产方式和商业模式

在宁夏，宁夏力成电气公司生产电力配网开关设备，以前如果设备出故障，工程人员维修前并不清楚问题出在哪儿。2019年底，与树根互联合作后，公司上线了远程运维系统。宁夏力成首席信息官徐志说，通过分析采集的设备数据，哪个零部件有风险，系统可以自动预警，有故障还能远程诊断。

在浙江，今年5月，宁波联通、云镝智慧联合打造的余姚智能家电云平台，通过共享供需、产能、人才、招投标等信息，帮助当地小家电行业实现采、销、供、产协同和跨企业、跨设备协作。云镝智慧总经理张剑云说，生产、配套、服务企业聚集在平台上，打破了传统制造模式的局限，让柔性生产成为可能。

工业互联网，即新一代信息技术与工业制造的融合。优也公司首席科学家郭朝晖表示，企业在决策时，往往不能同时取得实时数据和全部数据，但工业互联网以“算法”为中介，结合机器和人工处理数据的优点，提升工业系统管理水平。

安迪模具的生产智能化，宁夏力成的设备远程运维，以及余姚小家电行业力图打造的柔性生产，都是当前工业互联网的主要落地方式。在中国信通院副院长、工业互联网产业联盟秘书长余晓晖看来，工业互联网不仅仅是一项技术、一种基础设施，还是一种新的生产方式和商业模式。

2017年11月，我国发布了工业互联网的顶层设计——《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，指出工业互联网打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施，形成智能化发展的新兴业态和应用模式。前不久，中央深改委第十四次会议审议通过《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》，强调要加快推进新一代信息技术和制造业融合发展，加快工业互联网创新发展，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。

起步不久 尚在成长

投入巨大，人才短缺，技术落地受企业和平台多方限制

谈起参加业内某个展会的经历，一位工业互联网服务平台经理说：“来听报告的人挤满了主会场，但走到展台来洽谈的客户却不多。”这反映出目前企业面对智能制造大潮兴奋与徘徊交织的现状。

工业互联网落地并不容易。由于没有统一的标准，数据不联通、采不到，成为一大堵点。数据是工业互联网的核心资源。但即便在同一个企业，生产管理、销售采购、客户管理系统也经常不联通。企业将数据放到平台上，也担心不安全。一位平台服务商提到，某发动机厂家希望采集整车厂上发动机的运行数据，用来改进产品。但整车厂回复：这些数据不能对外。

企业还有别的顾虑：一是投入巨大。“一套系统，动辄上百万元，更新设备还得花不少钱。”张显桂说。二是缺少信息化人才，提不出需求。工业制造涉及的生产设备多，业务链条长，多位服务平台负责人表示，了解企业需求就要花很多时间，有时谈到一半才发现供需双方并不匹配。

目前，平台方面也有局限。真正意义的工业互联网平台刚刚起步不久，目前平台解决的多数是相对浅层次的问题。但工业需求五花八门，平台只能通过做项目，不断积累经验。

另外，我国制造业中90%以上的是中小企业，超过55%的企业尚未完成基础的设备数字化改造。智能云科数字化工厂事业部高级咨询顾问苏欣指出，我国中小制造企业里，通常有1/3是老旧机床，这些低端设备改造难度非常大。

“我国是在借着互联网信息技术的优势，踮着脚尖跨越。”天津市科学技术发展战略研究院工程师赵绘存说，我国工业化历程相对较短，自动化、信息化的路还没有走完，又赶上智能化、数字化浪潮，可谓“一个阶段、两项任务”。

整合经验 厚植根基

需要深度挖掘数据信息，建好安全屏障，筑牢制造业基础

受访从业者无不认同，我国有孕育工业互联网的优质土壤。清华大学软件学院院长王建民说：“我国制造业门类齐全、体系完备、发展迅速，工业大数据数量多，应用场景丰富，企业敢于拥抱新技术。”“尤其是今年，‘云’上连接的需求，让工业互联网再度升温。”树根互联首席执行官贺东东说。

不过，业内人士呼吁，要理性看待工业互联网。“工业互联网不是采集到数据、开发几个APP就可以实现的。”专注服务钢铁行业的上海优也首席执行官傅源说，“工业企业需求非常个性化，有的方案理论上可行，实际场景中却行不通；曾被证明有效的方案，也无法在同一类型不同公司复制。”

“消费互联网是横向的，能连接全球数亿人；工业互联网是垂直的，重点在于整合行业深度经验，以此作为进行决策的基础。”王建民说，工业高度细分、碎片化的特点，要求平台深扎下去才能创造价值。苏欣坦言：工业互联网要一步步来，尽管回本、营利一时不能保证；一些有能力的企业应有意识主动迈出第一步，先把设备连接起来。只有数据越来越多，其作用才会慢慢凸显。

随着工业互联网应用的深入，未来制造业的研发、设计、生产等将更加依赖工业软件的仿真、模拟等功能，平台软件的生态也将逐渐完善。但在工业软件、平台底层框架上的不足，可能成为我国工业互联网发展的隐忧。多位专家表示，我国工业技术沉淀相对不足，企业普遍缺乏工艺参数、工业知识的管理，加上市场支撑不够，国产工业技术软件短板突出，高端工业软件对外依赖严重。

另一个隐患是安全。“工业互联网改造后，制造企业软件化，也将持续面对病毒、木马、漏洞等传统安全挑战。要建好安全屏障。”奇安信董事长齐向东说。

多位专家提醒，互联网与工业深度融合，把新一代信息技术转化为制造业要素，目的是加强工业制造。工业互联网是一种新型生产方式，但不能从根本上改变制造逻辑。制造业升级，基础得打牢；否则，工厂再智能，生产工艺跟不上，做不出高精度、高质量的产品，仍然难以赢得更广阔的市场。

■记者手记

技术红利 务实为要

发挥好工业互联网的赋能价值，重在一个“实”字。制造企业若想享受技术红利，要落实信息化基础，有尝试才有收获；服务平台要成长壮大，也要扎实做好应用场景，沉淀才可能成就金字招牌；管理部门期盼新业态兴旺，更得务实着力，不忘服务制造业升级初衷，做好引导和管理。

近年来，新技术不断涌现，真正能够创造价值的莫不在于发现真需求、解决真问题。炒作概念虽可能风光一时，但最终会成为过眼云烟。工业互联网要由浅入深不断推进，基础打得牢，才能走得远。

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)