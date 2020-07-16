央行开展4000亿元MLF操作

本报北京7月15日电 （记者吴秋余）中国人民银行15日发布公告，当日开展中期借贷便利（MLF）操作4000亿元，期限为1年，中标利率2.95％，利率与前次持平，未开展逆回购操作。

央行表示，此次MLF操作是对本月两次MLF到期和一次定向中期借贷便利（TMLF）到期的续做，其中TMLF续做可继续滚动，总期限为3年。

“近期央行逆回购利率保持稳定，市场利率中枢上升，已预示7月MLF利率会保持不动。”东方金诚首席宏观分析师王青认为，7月1日，央行下调再贷款再贴现利率，主要目标是加大“直达”工具对商业银行的吸引力，强化金融资源向中小微企业的定向输送力度，短期来看，此类结构性货币政策发力后，下调MLF利率等的需求反而有所下降。

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 10 版）

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