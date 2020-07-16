网络卖房成常态 房地产在线经济热起来

在新冠肺炎疫情防控趋于稳定的情况下，房地产市场正从断崖式下跌的行情中走出，实现稳步复苏。与往年不同的是，疫情带热了房地产在线经济，上半年楼市出现直播“带货”走热、线上售楼处风行、大数据赋能购房应用场景日益受到重视等三大趋势。

直播卖房日趋常态

“受疫情影响，开发商直播卖房仿佛在一夜之间成为常态。正如我们今天已经适应了开视频、电话、网络会议一样，房企也已习惯了线上营销。今年‘6·18’购物节，更是成为房地产线上直播的盛会。”易居企业集团CEO丁祖昱在“丁祖昱评楼市”半年度发布会上表示，今年1月下旬以来，直播卖房已成常态。

目前，直播卖房的开发商越来越多。起初，大多数房企主要使用销售员直播；4月之后，部分房企开始聘请娱乐明星、著名主持人、网络大V等进行直播“带货”，且比重不断上升。

此外，不少房企还在6月份纷纷开始参与各类“购房节”，有的房企更以“购房节”的名义发放优惠券，形成阶段性大促销，销售效果提振明显。

线上售楼处成标配

上半年，几乎所有的大中型房企均推出网上VR看房、选房、购房等服务，一时间吸引了众多消费者，形成了热闹的房子“网购”市场。

事实上，线上售楼处正成为房地产营销的标准配置。“建一个线上售楼处，房企成本投入并不大，展示效果又很好。发达的互联网传输技术能够把样板房的场景通过AI、VI复原，让购房者在线上就能获得和现场几乎同样的体验。因此，目前线上售楼处成为房企营销标配。”丁祖昱表示。

“数据资产”运营能力提升

易居中国董事局主席周忻在“2020易居数据资产大会”上表示，易居将以大数据为生产原料，以AI作为生产力，以区块链来构建生产关系，让三者构建“数据资产”的三大要素，打造不动产领域大数据资产平台生态圈。“易居将立足‘新基建’，以构建不动产领域大数据资产平台生态圈为战略愿景，推动‘数据资产’的共享与应用。”

克而瑞CEO张燕认为，当各类单位价值低下、场景实时、多渠道来源、结构杂乱、标准无序的数据资源，经过治理、算力、AI等“数据大脑”的处理，即可形成高价值、可信任、可应用、能变现的“数据资产”。

据悉，易居将打造“一库一链一平台”：“一库”即不动产数据库，涵盖不动产各个领域的数据生产资料；“一平台”即具备强大算力的数据大脑平台；“一链”即以区块链为核心技术的数据资产交易链。不动产数据经历采集、治理、算法构建，再用于应用场景输出，最终在数据交易平台完成价值闭环。目前，易居已上线物业管理系统、二手房公盘链、资管秋实链等，以区块链技术赋能不动产的各类应用场景。

(责编：李都也(实习生)、孙阳)