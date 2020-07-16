线上服务等新业态迎政策红利

《经济参考报》记者15日从国家发展改革委获悉，国家发展改革委等13个部门日前联合印发《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》（以下简称“意见”）提出支持发展在线教育等15种新业态新模式的一系列政策措施。
意见明确，积极探索线上服务新模式，激活消费新市场；加快推进产业数字化转型，壮大实体经济新动能；鼓励发展新个体经济，开辟消费和就业新空间；培育发展共享经济新业态，创造生产要素供给新方式。具体而言，根据意见，融合化在线教育、互联网医疗、便捷化线上办公、数字化治理、产业平台化发展生态、“无人经济”、共享生活、共享生产等新业态新模式将获得重点扶持。
在保障措施方面，意见明确，拿出硬招、实招、新招，支持新业态新模式健康发展。要加强统筹协调，强化政策联动和各部门协同配合，形成促进新业态新模式发展的合力。要结合实际进一步细化具体目标和任务，积极主动、大胆探索，全面激发市场主体创新活力。
此外，加快在知识产权保护、普惠金融支持等方面持续深化改革，降低新业态新模式创新发展成本。探索创新监管模式，积极鼓励创新，健全触发式监管机制，构建各类主体参与的多方协同治理体系。
国家发展改革委有关负责人指出，我国数字经济发展启动早、环境好，业态和模式创新活跃，对于激活消费、带动就业的潜力巨大。特别是在抗击疫情期间，我国数字经济展现出了强大的活力和韧性，大量新业态新模式快速涌现，在助力疫情防控、保障人民生活、对冲行业压力、带动经济复苏、支撑稳定就业等方面发挥了不可替代的作用。新业态新模式催生了大量“新职业”，快递小哥、网约车司机、代驾员、职业主播等已成为越来越普遍的就业选择。在此背景下，意见旨在抓住抗击疫情给我国数字经济发展带来的黄金窗口期，充分调动市场主体创新积极性，激发市场活力，有效支撑就业。
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