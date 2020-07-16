世界黄金协会：三因素仍将支撑金价

世界黄金协会（WGC）的最新报告显示，受新冠肺炎疫情等因素影响，已经在历史高位附近徘徊的国际金价近期仍将获得支撑。

世界黄金协会15日发表的下半年展望报告称，市场对全球经济恢复速度的预期正在下降，这将继续强化黄金作为战略资产的作用；而高风险、低机会成本和积极的价格势能这三大因素将支撑黄金投资，抵消经济收缩引发的黄金消费端的需求疲软。

报告指出，不管出现V型、U型还是W型反弹的经济复苏，疫情都很可能会对资产配置产生持续性影响。虽然全球股市已从第一季度的低点大幅反弹，但疫情造成的高度不确定性和超低利率环境仍在驱使避险资金强势流向更安全、更优质的资产。黄金ETF创纪录的资金流入进一步凸显了它的对冲作用。全球最大的黄金ETF基金SPRD的持仓量2013年以后没有突破1000吨，但是今年4月中旬，该数据回到了1000吨以上，并且持续走高。数据显示，截至7月13日，SPRD黄金ETF持仓量为1203.97吨，同比大幅增长50.3%。

为应对疫情引发的冲击，全球央行纷纷大幅降息或扩大资产购买计划，以期稳定和刺激本国经济。然而，这些行动正对资产表现造成一些意想不到的影响。首先是股市估值飙升，但这不一定有基本面支撑，因而加大了股市回调的可能性；第二是企业债券价格也在上涨，进一步压低了信用质量曲线；第三是短期以及优质债券的上行空间有限，因而其对冲作用下降。

报告称，在通胀率高于3%的年份，黄金价格平均上涨15%。同样值得注意的是，牛津经济研究院的研究显示，黄金在通缩时期应该会有不错的表现。这些时期的特点是低利率和高金融压力，而这两点都往往会推高黄金需求。

在当前的全球经济环境下，黄金投资需求得到三个支撑：高风险和高度不确定性、机会成本低，以及积极的价格势能。但报告也指出，经济收缩可能会压抑金饰消费、科技用金需求或长期储蓄需求。

报告预期今年下半年，中国会通过降低存款准备金率和基准政策利率等多种工具，加快货币供应量（M2）和社会融资规模的增长。随着货币供应量迅速增加，黄金对冲货币贬值的作用对投资者而言可能更加重要。此外，尽管非必需品消费趋于谨慎可能会持续打击金饰销售，但随着经济的复苏，这些不利因素可能会得到一定的缓解。

在上一轮超过10年的黄金大牛市中，黄金价格的历史最高点是2011年的1921.15美元/盎司，当下黄金价格已经处于历史的绝对高位。

然而也有部分业内人士指出，多项市场指标已显示黄金市场投机泡沫形成，不定期的资金获利出逃可能令金价承压。

(责编：李都也(实习生)、孙阳)