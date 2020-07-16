人社部：@高校毕业生，到城乡社区就业创业这些事要知道

人民网北京7月16日电（ 记者林露）近日，中央组织部、人力资源社会保障部、民政部、中央文明办、教育部、财政部、国家卫生健康委等七部门印发《关于引导和鼓励高校毕业生到城乡社区就业创业的通知》，拓宽高校毕业生就业渠道，助推城乡社区治理体系和治理能力建设。

通知提出，鼓励高校毕业生围绕社区服务需求就业创业，支持社区服务类企业、社会组织吸纳高校毕业生就业或组织见习，支持高校毕业生到城乡社区服务领域创业和灵活就业。社区工作者队伍出现空缺岗位优先招用高校毕业生。

（资料来自人社部）

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