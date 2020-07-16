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上半年我国经济先降后升 二季度增长由负转正

统计局：上半年GDP同比下降1.6% 国民经济发展逐步复苏

2020年07月16日10:00  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月16日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，上半年国内生产总值456614亿元，按可比价格计算，同比下降1.6%。总的来看，上半年我国经济逐步克服疫情带来的不利影响，经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势，发展韧性和活力进一步彰显。

分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%。分产业看，第一产业增加值26053亿元，同比增长0.9%；第二产业增加值172759亿元，下降1.9%；第三产业增加值257802亿元，下降1.6%。从环比看，二季度国内生产总值增长11.5%。

上半年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，坚决贯彻落实各项决策部署，疫情防控形势持续向好，复工复产复商复市加快推进，上半年我国经济先降后升，二季度经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏，基本民生保障有力，市场预期总体向好，社会发展大局稳定。

农业生产形势较好，夏粮再获丰收

上半年，农业（种植业）增加值同比增长3.8%，增速比一季度加快0.3个百分点；其中，二季度增长3.9%，比一季度加快0.4个百分点。全国夏粮总产量14281万吨，比上年增加121万吨，增长0.9%。农业种植结构持续优化，油菜籽等经济作物播种面积增加。上半年，牛奶产量同比增长7.9%，禽蛋产量增长7.1%。猪牛羊禽肉产量下降10.8%，降幅比一季度收窄8.7个百分点；其中，禽肉产量增长6.8%，增幅提高5.7个百分点；羊肉、牛肉、猪肉产量分别下降2.5%、3.4%、19.1%，降幅分别收窄5.2、3.0、10.0个百分点。生猪产能持续恢复。二季度末，生猪存栏33996万头，比一季度末增长5.8%；其中，能繁殖母猪存栏3629万头，同比增长5.4%，比一季度末增长7.3%。

工业生产恢复较快，高技术制造业和装备制造业实现增长

上半年，全国规模以上工业增加值同比下降1.3%，降幅比一季度收窄7.1个百分点；其中，二季度增长4.4%，一季度为下降8.4%。6月份，规模以上工业增加值同比增长4.8%，增速比5月份加快0.4个百分点，连续3个月增长；环比增长1.3%。上半年，分经济类型看，国有控股企业增加值同比下降1.5%；股份制企业下降0.8%，外商及港澳台商投资企业下降3.4%；私营企业下降0.1%。分三大门类看，采矿业增加值下降1.1%，制造业下降1.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业下降0.9%，降幅分别比一季度收窄0.6、8.8、4.3个百分点。上半年，高技术制造业和装备制造业增加值同比分别增长4.5%和0.4%；其中6月份分别增长10.0%和9.7%。部分工程机械类和新产品产量增长较快。上半年，挖掘、铲土运输机械，集成电路，工业机器人，载货汽车产量同比分别增长16.7%、16.4%、10.3%、8.4%。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润18435亿元，同比下降19.3%，降幅持续收窄；其中，5月份利润总额由4月份同比下降4.3%转为增长6.0%。6月份，中国制造业采购经理指数为50.9%，比5月份上升0.3个百分点，连续4个月位于临界点之上。

服务业降幅缩小，现代服务业增势良好

上半年，第三产业增加值同比下降，降幅比一季度收窄3.6个百分点；其中，二季度增长1.9%，一季度为下降5.2%。分行业看，上半年信息传输、软件和信息技术服务业，金融业增加值分别增长14.5%、6.6%；批发和零售业、住宿和餐饮业分别下降8.1%、26.8%，降幅比一季度分别收窄9.7、8.5个百分点。上半年，全国服务业生产指数同比下降6.1%，降幅比一季度收窄5.6个百分点；其中，6月份增长2.3%，比5月份加快1.3个百分点。1-5月份，规模以上服务业企业营业收入同比下降6.4%，降幅比1-4月份收窄2.2个百分点；其中，信息传输、软件和信息技术服务业增长8.4%。6月份，服务业商务活动指数为53.4%，比5月份上升1.1个百分点。其中，铁路运输业、道路运输业、航空运输业、邮政业、电信广播电视卫星传输服务、互联网软件信息服务、货币金融服务、资本市场服务、保险业等行业商务活动指数位于55.0%及以上。从市场预期看，服务业业务活动预期指数为59.0%。

市场销售逐步改善，网上零售较快增长

上半年，社会消费品零售总额172256亿元，同比下降11.4%，降幅比一季度收窄7.6个百分点；其中二季度下降3.9%，比一季度收窄15.1个百分点。6月份，社会消费品零售总额33526亿元，同比下降1.8%，降幅比5月份收窄1.0个百分点；环比增长1.34%。上半年，按经营单位所在地分，城镇消费品零售额149345亿元，下降11.5%；乡村消费品零售额22911亿元，下降10.9%；按消费类型分，餐饮收入14609亿元，下降32.8%；商品零售157648亿元，下降8.7%。基本生活用品和医疗用品较快增长，上半年，限额以上单位粮油食品类、饮料类和中西药品类商品零售额分别增长12.9%、10.5%、5.8%，比一季度分别加快0.3、6.4、2.9个百分点。升级类商品销售较快增长，限额以上单位体育娱乐用品类、通讯器材类商品零售额分别增长6.1%和5.8%，一季度分别为下降5.1%和3.6%。全国网上零售额51501亿元，同比增长7.3%，一季度为下降0.8%。其中，实物商品网上零售额43481亿元，增长14.3%，比一季度加快8.4个百分点；占社会消费品零售总额的比重为25.2%，比一季度提高1.6个百分点。

固定资产投资降幅明显收窄，高技术产业和社会领域投资回升

上半年，全国固定资产投资（不含农户）281603亿元，同比下降3.1%，降幅比1-5月份收窄3.2个百分点，比一季度收窄13.0个百分点。分领域看，基础设施投资下降2.7%，制造业投资下降11.7%，降幅比一季度分别收窄17.0、13.5个百分点；房地产开发投资增长1.9%，一季度为下降7.7%。全国商品房销售面积69404万平方米，下降8.4%；商品房销售额66895亿元，下降5.4%，降幅比一季度分别收窄17.9、19.3个百分点。分产业看，第一产业投资增长3.8%，一季度为下降13.8%；第二产业投资下降8.3%，第三产业投资下降1.0%，降幅比一季度分别收窄13.6、12.5个百分点。民间投资157867亿元，下降7.3%，降幅比一季度收窄11.5个百分点。高技术产业投资增长6.3%，一季度为下降12.1%；其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长5.8%和7.2%。高技术制造业中，医药制造业、计算机及办公设备制造业投资分别增长13.6%、8.2%；高技术服务业中，电子商务服务业、科技成果转化服务业投资分别增长32.0%、21.8%。社会领域投资增长5.3%，一季度为下降8.8%；其中卫生、教育投资分别增长15.2%、10.8%，一季度为分别下降0.9%、4.0%。从环比看，6月份固定资产投资（不含农户）比上月增长5.91%。

货物进出口好于预期，贸易结构继续改善

上半年，货物进出口总额142379亿元，同比下降3.2%，降幅比一季度收窄3.3个百分点；其中，二季度同比下降0.2%，一季度为下降6.5%。出口77134亿元，下降3.0%；进口65245亿元，下降3.3%；进出口相抵，贸易顺差11889亿元。贸易结构继续优化。上半年，一般贸易进出口占进出口总额的比重为60.1%，比上年同期提高0.4个百分点。机电产品出口占出口总额的比重为58.6%，比上年同期提高0.5个百分点。6月份，进出口总额26973亿元，同比增长5.1%；出口15131亿元，增长4.3%；进口11842亿元，增长6.2%。上半年，全国规模以上工业企业实现出口交货值54250亿元，同比下降4.9%，降幅比一季度收窄5.4个百分点；其中，6月份实现出口交货值由5月份同比下降1.4%转为增长2.6%。

居民消费价格涨势温和，工业生产者出厂价格同比下降

上半年，全国居民消费价格同比上涨3.8%，涨幅比一季度回落1.1个百分点。其中，城市上涨3.6%，农村上涨4.7%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨12.2%，衣着下降0.1%，居住下降0.1%，生活用品及服务上涨0.1%，交通和通信下降3.2%，教育文化和娱乐上涨2.0%，医疗保健上涨2.1%，其他用品和服务上涨5.0%。在食品烟酒价格中，粮食上涨1.0%，鲜菜上涨3.4%；猪肉价格上涨104.3%，比一季度回落18.2个百分点。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨1.2%。6月份，全国居民消费价格同比上涨2.5%，环比下降0.1%。

上半年，全国工业生产者出厂价格同比下降1.9%；其中6月份同比下降3.0%，环比上涨0.4%。上半年，全国工业生产者购进价格同比下降2.6%；其中6月份同比下降4.4%，环比增长0.4%。

全国城镇调查失业率有所下降，就业形势总体稳定

上半年，全国城镇新增就业人员564万人，完成全年目标任务的62.7%。6月份，全国城镇调查失业率为5.7%，比5月份下降0.2个百分点；其中25-59岁群体人口调查失业率为5.2%，低于全国城镇调查失业率0.5个百分点，比5月份下降0.2个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.8%，比5月份下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为46.8小时。二季度末，农村外出务工劳动力总量17752万人。

居民实际收入降幅收窄，城乡居民人均可支配收入比值缩小

上半年，全国居民人均可支配收入15666元，同比名义增长2.4%，增速比一季度加快1.6个百分点；扣除价格因素实际下降1.3%，降幅收窄2.6个百分点。按常住地分，城镇居民人均可支配收入21655元，名义增长1.5%，实际下降2.0%；农村居民人均可支配收入8069元，名义增长3.7%，实际下降1.0%。从收入来源看，全国居民人均工资性收入同比名义增长2.5%，经营净收入下降5.1%，财产净收入增长4.2%，转移净收入增长8.2%。城乡居民人均收入比值2.68，比上年同期缩小0.06。全国居民人均可支配收入中位数13347元，同比名义增长0.5%。

同时也要看到，一些指标仍在下降，疫情冲击损失尚需弥补。当前全球疫情依然在蔓延扩散，疫情对世界经济的巨大冲击将继续发展演变，外部风险挑战明显增多，国内经济恢复仍面临压力。下一步，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作贯通起来，坚持目标引领和问题导向，积势蓄势谋势，识变求变应变，抓重点、补短板、强弱项，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保各项决策部署落地生根，坚决打赢脱贫攻坚战，努力完成全面建成小康社会目标任务，推动我国经济行稳致远。

(责编：孙阳、杨曦)
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