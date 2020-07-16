统计局：二季度经济增长由负转正 经济运行稳步复苏

人民网北京7月16日电 （记者车柯蒙）“统筹防疫和发展成效显著，上半年国民经济逐步复苏。”今日上午，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华在介绍2020年上半年国民经济运行情况时表示。

据刘爱华介绍，初步核算，上半年国内生产总值456614亿元，按可比价格计算，同比下降1.6%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%。分产业看，第一产业增加值26053亿元，同比增长0.9%；第二产业增加值172759亿元，下降1.9%；第三产业增加值257802亿元，下降1.6%。从环比看，二季度国内生产总值增长11.5%。

刘爱华表示，上半年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，坚决贯彻落实各项决策部署，疫情防控形势持续向好，复工复产复商复市加快推进，上半年我国经济先降后升，二季度经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏，基本民生保障有力，市场预期总体向好，社会发展大局稳定。

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