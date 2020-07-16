统计局：经济运行稳步复苏 市场预期总体向好

人民网北京7月16日电 （记者车柯蒙）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，上半年国内生产总值456614亿元，按可比价格计算，同比下降1.6%。

总体来看，上半年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，坚决贯彻落实各项决策部署，疫情防控形势持续向好，复工复产复商复市加快推进，上半年我国经济先降后升，二季度经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏，基本民生保障有力，市场预期总体向好，社会发展大局稳定。

数据显示，上半年，我国经济发展新动能持续巩固，工业、服务业、消费和投资等各领域新动能呈现良好发展态势。

工业生产恢复较快，高技术制造业和装备制造业实现增长。上半年，全国规模以上工业增加值同比下降1.3%，降幅比一季度收窄7.1个百分点；其中，二季度增长4.4%，一季度为下降8.4%。6月份，规模以上工业增加值同比增长4.8%，增速比5月份加快0.4个百分点，连续3个月增长；环比增长1.3%。上半年，高技术制造业和装备制造业增加值同比分别增长4.5%和0.4%；其中6月份分别增长10.0%和9.7%。部分工程机械类和新产品产量增长较快。上半年，挖掘、铲土运输机械，集成电路，工业机器人，载货汽车产量同比分别增长16.7%、16.4%、10.3%、8.4%。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润18435亿元，同比下降19.3%，降幅持续收窄；其中，5月份利润总额由4月份同比下降4.3%转为增长6.0%。6月份，中国制造业采购经理指数为50.9%，比5月份上升0.3个百分点，连续4个月位于临界点之上。

服务业降幅缩小，现代服务业增势良好。上半年，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业增加值分别增长14.5%、6.6%；批发和零售业、住宿和餐饮业分别下降8.1%、26.8%，降幅比一季度分别收窄9.7、8.5个百分点。上半年，全国服务业生产指数同比下降6.1%，降幅比一季度收窄5.6个百分点；其中，6月份增长2.3%，比5月份加快1.3个百分点。1-5月份，规模以上服务业企业营业收入同比下降6.4%，降幅比1-4月份收窄2.2个百分点；其中，信息传输、软件和信息技术服务业增长8.4%。6月份，服务业商务活动指数为53.4%，比5月份上升1.1个百分点。

市场销售逐步改善，网上零售较快增长。上半年，社会消费品零售总额172256亿元，同比下降11.4%，降幅比一季度收窄7.6个百分点；其中二季度下降3.9%，比一季度收窄15.1个百分点。基本生活用品和医疗用品较快增长，上半年，限额以上单位粮油食品类、饮料类和中西药品类商品零售额分别增长12.9%、10.5%、5.8%，比一季度分别加快0.3、6.4、2.9个百分点。升级类商品销售较快增长，限额以上单位体育娱乐用品类、通讯器材类商品零售额分别增长6.1%和5.8%，一季度分别为下降5.1%和3.6%。全国网上零售额51501亿元，同比增长7.3%，一季度为下降0.8%。其中，实物商品网上零售额43481亿元，增长14.3%，比一季度加快8.4个百分点；占社会消费品零售总额的比重为25.2%，比一季度提高1.6个百分点。

固定资产投资降幅明显收窄，高技术产业和社会领域投资回升。上半年，全国固定资产投资（不含农户）281603亿元，同比下降3.1%，降幅比1-5月份收窄3.2个百分点，比一季度收窄13.0个百分点。分领域看，分产业看，第一产业投资增长3.8%，一季度为下降13.8%；第二产业投资下降8.3%，第三产业投资下降1.0%，降幅比一季度分别收窄13.6、12.5个百分点。民间投资157867亿元，下降7.3%，降幅比一季度收窄11.5个百分点。高技术产业投资增长6.3%，一季度为下降12.1%；其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长5.8%和7.2%。高技术制造业中，医药制造业、计算机及办公设备制造业投资分别增长13.6%、8.2%；高技术服务业中，电子商务服务业、科技成果转化服务业投资分别增长32.0%、21.8%。社会领域投资增长5.3%，一季度为下降8.8%；其中卫生、教育投资分别增长15.2%、10.8%，一季度为分别下降0.9%、4.0%。从环比看，6月份固定资产投资（不含农户）比上月增长5.91%。

(责编：车柯蒙、孙阳)