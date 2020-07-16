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国家统计局：上半年中国经济运行先降后升 呈现五大亮点

2020年07月16日10:42  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月16日（杨曦）国家统计局新闻发言人刘爱华今日在介绍2020年上半年国民经济运行情况时表示，今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情带来的冲击前所未有，世界经济陷入二战以来的最为严重的衰退，今年上半年面对严峻风险挑战，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在一系列政策作用下，中国经济运行先降后升、稳步复苏。

刘爱华介绍，上半年我国经济运行特点主要体现在五个方面：

第一，主要指标逐步回升。从季度看，二季度国内生产总值同比增长3.2%，由一季度下降6.8%转负为正；规模以上工业增加值由一季度下降8.4%转为增长4.4%；服务业增加值由一季度下降5.2%转为增长1.9%；二季度社会消费品零售总额降幅比一季度收窄15.1个百分点；上半年固定资产投资降幅比一季度收窄13.0个百分点。所以，从季度看指标是明显改善。从月度看，规模以上工业增加值连续三个月保持正增长，服务业生产指数连续两个月正增长，社会消费品零售总额连续四个月降幅收窄，出口额连续三个月正增长。作为一个拥有14亿人口的发展中大国，我国能够在短时间有效控制疫情，实现经济由降转升，保持经济社会大局稳定，殊为不易，这凸显了中国经济的强大韧性和潜力，同时也体现了党中央、国务院综合施策的效果。

第二，就业物价总体平稳。6月份全国城镇调查失业率为5.7%，连续两个月小幅下降，其中25-59岁群体人口调查失业率为5.2%，比全国城镇调查失业率低0.5个百分点。6月份，全国企业就业人员周平均工作时间为46.8小时，比上个月上升0.7小时。居民消费价格涨幅呈现趋势回落，上半年，居民消费价格同比上涨3.8%，涨幅比一季度回落1.1个百分点；核心CPI同比上涨1.2%，基本保持稳定。6月份，居民消费价格上涨2.5%，处于温和上涨区间。

第三，基本民生保障有力。脱贫攻坚成效突出，上半年贫困人口较多的四川、贵州、广西等地，农村居民人均可支配收入同比名义增长都在5.5%-7.6%之间。社会保障和兜底帮扶持续加强，上半年人均转移性收入名义增长8.2%，其中人均养老金和离退休金增长9.3%，人均社会救济收入和补助收入增长13.2%。居民基本生活消费保持了较快增长，上半年限额以上单位商品零售中，粮油食品类同比增长12.9%，日用品增长5.2%。

第四，新兴领域动能增强。上半年，高技术制造业增加值同比增长4.5%，占规模以上工业增加值的比重为14.7%，比上年同期提高0.9个百分点。高技术领域投入持续加大，上半年高技术制造业投资同比增长5.8%，高技术服务业投资同比6.3%，其中医药行业投资增长10%以上，电子商务服务业投资增长30%以上。新基建等相关产品增长比较快，上半年城市轨道车辆增长13%，充电桩产量增长11.9%。上半年实物商品网上零售额同比增长14.3%，占社会消费品零售总额的比重为25.2%，比上年同期提高5.6个百分点。

第五，市场预期总体向好。6月份中国制造业采购经理指数为50.9%，连续四个月位于临界点以上，非制造业商务活动指数是54.4%，连续四个月回升。

刘爱华表示，总体上，从上面五个特点可以看出，今年上半年中国经济逐步克服了疫情冲击带来的不利影响，实现了逐步复苏。但同时也要看到，由于上半年GDP、工业、服务业、消费、投资等主要指标仍处于下降区域，所以说二季度的回升增长仍然属于恢复性的增长。疫情冲击的损失尚未完全弥补，推动经济回归正常水平还需要付出艰苦努力。

(责编：杨曦、孙阳)
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