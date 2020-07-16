国家统计局：2020年上半年就业形势总体稳定

人民网北京7月16日电 （记者林露）今日上午，国家统计局新闻发言人刘爱华在介绍2020年上半年国民经济运行情况时表示，上半年我国就业形势总体稳定，经济运行稳步复苏，基本民生保障有力。

据介绍，今年上半年，全国城镇新增就业人员564万人，完成全年目标任务的62.7%。6月份，全国城镇调查失业率为5.7%，比5月份下降0.2个百分点；其中25-59岁群体人口调查失业率为5.2%，低于全国城镇调查失业率0.5个百分点，比5月份下降0.2个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.8%，比5月份下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为46.8小时。二季度末，农村外出务工劳动力总量17752万人。

(责编：林露、李昉)