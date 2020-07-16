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国家统计局：下半年经济持续恢复有支撑

2020年07月16日10:57  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月16日电 （任妍）今日上午，国家统计局新闻发言人刘爱华在介绍2020年上半年国民经济运行情况时表示，从上半年尤其是二季度各个经济指标回升情况看，下半年经济的持续恢复是有支撑的。

刘爱华介绍，下半年我国经济的持续恢复主要有三方面有利条件：

第一，上半年经济稳步复苏为下半年持续恢复打下了坚实的基础。很多指标在3月份以来都出现了明显回升或者降幅收窄，这种运行态势表明，总体上疫情的冲击是可控的，而且中国经济自我调整能力是比较强的。我国拥有完善的产业体系、日益完善的基础设施、超大的市场优势，这些优势在下阶段仍然会有效应对疫情冲击。

第二，疫情期间催生了很多新产业新业态新模式，将为经济回升继续提供有力支撑。今年上半年疫情期间，我们看到，远程办公、在线教育、智能施工、无人配送这些新模式有效地化解了现实生活中的一些堵点、难点，云计算、大数据、人工智能为代表的新技术快速发展，数字经济、智能制造、生命健康这些新产业形成了更多增长极，这些增长极将为经济下一阶段增长提供更多支撑。

第三，宏观政策效应将进一步显现。上半年，为应对疫情冲击，我国采取了财税方面的支持、金融方面的支持以及全面强化就业优先政策，这些政策目前已经见到成效。这为下半年更好地应对疫情冲击积累了经验，同时进一步坚定了我们的信心。同时，疫情冲击下也暴露出一些领域的问题，也促使我们进一步的补短板、强弱项，进一步加大创新力度，增强经济发展的后劲和活力。

刘爱华表示，从这些有利条件看，我们对下半年经济持续复苏是有信心的。同时，经济回升也是有基础、有潜力、有条件实现的。但也必须强调，当前境外疫情仍在快速的蔓延扩散，世界经济经贸重启举步维艰，国内的需求恢复目前受到一定的制约，稳企业、保就业压力还是比较大。所以，还是要坚持底线思维，充分认识疫情影响的广泛性、复杂性、持续性，围绕做好“六稳”工作，落实“六保”任务，狠抓政策落实，努力完成全年经济社会发展的目标任务。

(责编：任妍、孙阳)
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