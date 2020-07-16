22个项目开工、5000亿投资落地 铁路交出亮眼年中答卷

7月1日，复兴号从长江入海口的“钢铁彩虹”上疾驰而过，我国自主设计建造、世界上首座主跨为千米级的沪苏通长江公铁大桥与沪苏通铁路同步开通运营，一桥、一路共同向中国共产党成立99周年献礼。

千里之外，雄安站、北京朝阳站塔吊林立、机器轰鸣，数千名施工人员将“精心、精细、精致、精品”要求落实到车站建设和装修的每一个细节之中，新时代精品客站跃然成型。

全力服务扩大内需战略，优质高效推进铁路建设，充分发挥铁路投资拉动作用——今年以来，中国国家铁路集团有限公司贯彻落实中央关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署，全力以赴推动复工复产，开足马力加快铁路建设，交上了一份亮眼的年中答卷。

从春天到夏天，从沿海到内陆，保开通、保在建、保开工，铁路建设者步履铿锵；抓“六稳”、促“六保”、开新局，铁路“火车头”动力强劲。复工复产的号角声、新线开通的风笛声、铁路开工的欢呼声，成为祖国广袤大地上最动听的交响乐。

115个项目全面复工复产 稳投资再创新纪录

在外打工30多年，50多岁的李先朱今年有两个“没想到”：一是疫情防控期间很快返岗，二是还能坐飞机上班。

“不仅坐了，而且是包机，不用我们自己掏钱。”3月1日17时45分，从昆明长水国际机场出发的3U8215次航班抵达郑州新郑国际机场，李先朱和40多名云南老乡走下飞机后，受到郑济铁路2标项目部热情接待。为让这批务工人员安全顺畅返工，项目部提供“包机+包车”的“点对点”服务，组织他们隔离观察后尽快返岗复工，实现了劳动力转移就业和项目复工复产的双赢。

新冠肺炎疫情发生后，党中央、国务院坚定实施扩大内需战略，对加快铁路建设寄予厚望，今年《政府工作报告》明确提出增加国家铁路建设资本金1000亿元。国铁集团把推进铁路建设作为做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要举措，第一时间成立疫情防控和复工工作领导小组，面向全路印发《新冠肺炎疫情铁路建设工地防控指南》，并派出4个督导组分赴52个重点项目开展督导督查，全力推进在建项目复工复产。

各铁路局集团公司、建设单位建立完善防疫复工协调机制，积极争取项目复工审批、施工通道恢复、复工人员流动、物资供应保障。施工单位千方百计组织人员返岗，在做好疫情防控和确保施工安全质量的前提下优化施工组织，增加投入，不断加快施工进度。

上下合力推进之下，全路迅速掀起建设热潮，京雄城际铁路、京沈高铁、贵南高铁、太焦高铁、张吉怀铁路、拉林铁路、玉磨铁路、大瑞铁路等重点项目捷报频传。上半年，全路115个在建基建大中型项目全面复工复产，累计复工工点超过8000个，进场人员超过60万人；全国铁路固定资产投资完成3258亿元，超去年同期38亿元，同比增长1.2%，其中国家铁路基建投资完成2451亿元，同比增长3.7%。尤其是二季度，基建投资完成1797亿元，同比增长16.4%，在超额完成投资计划的同时，弥补了一季度投资的亏欠，实现了铁路投资的逆势增长，创造了新纪录。

国家统计局数据显示，3月以来，我国制造业采购经理指数等指标连续保持在临界点以上，高科技产业和社会领域投资增速由负转正。中国经济经受住了“压力测试”，复苏态势不断拓展。专家指出，铁路项目投资规模大、产业链长、带动力强，铁路及时复工复产为多个产业链带来生机，铁路建设在“六稳”“六保”中的“火车头”作用正在显现。

1178公里新线及时投产 保开通唱响重头戏

“高铁建枢纽、普铁成网络、客运通四方、货运连江海。”5年前，当南通市铁路办主任薛祖健提出新的南通交通构想时，不少人觉得他在做梦。

如今，薛祖健的构想一步步成为现实。沪苏通长江公铁大桥和沪苏通铁路开通运营后，火车和汽车可由南通出发，跨桥过江，途经张家港、常熟、太仓，直达上海。大桥有了，铁路通了，长三角地区沿海公路、铁路“任督二脉”打通了。

火车一响，黄金万两。铁路早一天建成，沿线就早一天受益。今年以来，国铁集团坚持疫情防控与加快铁路建设双推进，逐项落实开通时间节点和责任分工，扎实做好工程收尾、联调联试、静动态验收、初步验收、安全评估和运营准备等工作，全力确保新线及时开通。

建设者的埋头苦干，换来了累累果实。5月底以来，商合杭高铁合肥至湖州段、皖赣铁路芜湖至宣城段、沪苏通铁路、喀左至赤峰高铁、成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造工程、格尔木至库尔勒铁路青海段6条新线开通运营。截至7月1日，今年铁路新线开通运营里程已达1178公里，其中高铁605公里。

6条新线加入全国铁路网，极大方便了沿线百姓出行，加速了人流、物流、信息流的流动，进一步增强了人们的获得感、幸福感。6月30日开通的格库铁路青海段，沿线分布着丰富的石油、钾肥、石棉矿和有色金属等资源。中国最大的石棉采选联合企业青海创安有限公司销售总监潘玉海说：“终于可以在家门口发货了，以后石棉生产不用受运输条件限制，我们扩大产能有了底气！”

6条新线开通只是“上半场”。下半年，银西高铁、京雄城际铁路河北段、合安高铁、连镇高铁淮镇段、格库铁路新疆段、衢宁铁路等24个项目有望开通。2020年预计开通新线4400公里左右，其中高铁2300公里左右。

“在当前形势下，4400公里铁路建成通车，对统筹疫情防控和经济社会发展重点工作，做好‘六稳’工作、落实‘六保’任务，促进区域经济社会发展和决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会具有十分重要的意义。”国铁集团有关负责人表示。

22个项目密集开工 新引擎带来新希望

新线开通捷报频传，新线开工也马不停蹄。6月以来，铁路新线开工的步伐明显加快，从东南沿海到西北内陆，人们不时被铁路开工的新闻刷屏。

6月30日，广州至湛江高铁开工动员会在湛江举行。3天后，深圳至江门铁路先行段也开工建设。这是铁路部门和地方政府贯彻落实中央部署和全国两会精神，加强重大工程建设，加快粤港澳大湾区互联互通而开工建设的两个重要项目。

今年政府工作报告指出，重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设，增加国家铁路建设资本金1000亿元。“两新一重”主要是加强新型基础设施建设，加强新型城镇化建设，加强交通、水利等重大工程建设。作为交通运输体系中的骨干，铁路部门提高政治站位，主动服务国家战略，在全面实现复工复产、确保新线开通运营的同时，做好可研、初步设计报批等前期工作，提前谋划工程招标、施工组织设计等重点工作，加快推进新项目开工建设。

上半年，国铁集团优先安排川藏铁路、沿江高铁、西宁至成都铁路等重点项目前期工作，保证了前期工作进度和质量。目前，郑济高铁山东段、沪苏湖铁路、集大原高铁、阿克苏至阿拉尔铁路等12个项目已经开工建设。

按照计划，下半年还有西宁至成都铁路、通苏嘉甬铁路等10个项目陆续开工建设。仅在湖北，就有武汉至荆门至宜昌高铁、武汉枢纽直通线等多个项目计划开工。2020年，全国铁路开工项目有望达到22个，完成铁路建设投资预计超过5000亿元。

铁路是经济增长的“火车头”，基建是动力澎湃的“发动机”。22个项目开工，5000亿元投资落地，可直接带动冶金、建筑、机械、电子、信息等关联产业发展，增加就业，助力中国经济行稳致远，为落实“六稳”“六保”部署要求、全面建成小康社会提供坚实保障。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)