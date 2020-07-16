财政部：中央财政下达转移支付资金188.4亿元支持学前教育

人民网北京7月16日电（任妍）日前，记者从财政部获悉，中央财政近日下达转移支付资金188.4亿元，比上年增加19.9亿元，增长11.8%，继续支持各地实施好第三期学前教育行动计划。

据悉，在分配资金时，继续加大对“三区三州”等深度贫困地区支持力度。同时，要求省级财政、教育部门切实发挥省级统筹作用，科学规划幼儿园布局，深化体制机制改革，坚持公办民办并举、多种形式扩大普惠性学前教育资源，向“三区三州”等深度贫困地区特别是脱贫攻坚挂牌督战县倾斜，向积极推动普惠性民办园发展的地区倾斜。

据了解，自2011年以来，财政部会同教育部等有关部门支持各地先后实施了三期学前教育行动计划，重点支持地方扩大普惠性学前教育资源。据统计，2011-2020年中央财政累计安排支持学前教育发展资金1520亿元。我国学前三年毛入园率从2010年的56.6%提高到2019年的83.4%。

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