津蓉首趟冷藏集装箱班列开行

7月16日10时30分，编有8辆冷藏集装箱46112次货物列车，满载肉类、蔬菜从中国铁路北京局集团有限公司京铁物流中心天津集装箱中心站发出，驶向成都市城厢火车站。这是天津港区开出的首趟整列冷藏集装箱货物铁路班列。

本次冷链运输采用插电式冷藏箱，可控温度范围在-26℃——26℃，由1台发电车为8台冷藏集装箱不间断供电。这种运输方式具有运量大、温控性能好、运输距离长、运输经济性好等优点，极大降低了社会物流成本，避免资源浪费，对扩大内需、繁荣市场具有重要意义。

冷链运输作为铁路部门面向市场需求重点推出的运输产品，近年发展快速，特别是在国内疫情防控和经济恢复过程中，铁路依托冷链运输的方式，开辟绿色通道高效抢运抗疫物资、生鲜食品。长期以来，铁路运输凭借安全环保、时效稳定、运能充足等特点深受市场认可。

六月份以来，北京局集团公司联合中铁特货公司充分利用新型插电式冷藏箱、柴电式冷藏箱等新型运输装备，联合天津港集团对周边冷链运输需求充分调研，优化货物海关查验、入库仓储、短途运输、铁路发运各环节，压缩运输时效，降低运输成本，得到市场的高度认可。一个多月以来中心站使用柴电式冷藏箱累计发运17车，随着发运需求的不断增加，今天首次使用具有节能、环保、低成本、可靠性强的插电式冷藏箱成组运输，本次装运8箱共208吨货物。

天津集装箱中心站对冷链物流市场进行了深入调研，针对客户需求，与天津港冷链基地深度合作，打通冷链运输物流关键环节，为客户设计了个性化储运方案，实现“门到门”定制化运输模式。目前计划每月开行10列，160个冷藏集装箱；下一阶段将达到每月开行15列，240个冷藏集装箱。

2020年上半年，北京局集团落实“六稳”、“六保”各项举措，实施扩大内需战略，切实增强发展动能，努力实现高质量发展。天津集装箱中心站集装箱办理量11万标准箱，同比增长28%。（记者乔雪峰 通讯员岳阳、何珊珊、李楠）

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