国家统计局：全面强化就业优先政策 千方百计稳就业

人民网北京7月16日电 （任妍）今日上午，国家统计局新闻发言人刘爱华在介绍2020年上半年国民经济运行情况时表示，在就业优先政策作用下，今年上半年就业形势已出现积极变化。下一步，要按照《政府工作报告》要求，全面强化就业优先政策，千方百计稳定和扩大就业。

刘爱华介绍，从今年上半年全国城镇调查失业率的走势看，是逐步下降的态势。今年以来，我们围绕稳就业、保民生，各级政策采取了强有力的措施，就业优先政策全面强化。这些政策在今年上半年确实取得了积极成效，近几个月全国城镇调查失业率逐月有所回落，6月份为5.7%，从劳动参与率来看，基本接近去年同期水平，比去年同期略低0.5个百分点。

刘爱华称，疫情期间在职未上班的比重也持续降低，与去年基本持平。其实在没有疫情情况下，我们的经济生活中也是有一部分由于休假或者各种原因处于在职未上班状态的人。所以，在就业优先政策作用下，今年上半年就业形势已经出现了积极变化。

刘爱华表示， 同时也要看到，受疫情冲击的影响今年的就业压力还是比较大的。今年上半年，城镇新增就业人员同比少增173万人。在城镇有一些重点群体的就业压力更突出，外出务工的农村劳动力有所减少，二季度末外出务工农村劳动力同比减少496万人，下降2.7%。大学生失业率创同期新高，受疫情影响，今年高校毕业生招聘需求下降，求职面试都受到一定限制。从劳动力调查数据显示，6月份，全国20-24岁大专及以上人员，这部分人群主要是新毕业大学生，调查失业率达到19.3%。这个19.3%比5月份上升2.1个百分点，比上年同期上升3.9个百分点。所以说目前的就业形势，一方面总体上有一些积极变化，另外一方面一些重点群体的压力比较大，我们的城镇调查失业率也比较准确的反映出这样的特点。

刘爱华表示，下一步，要全面强化就业优先政策，千方百计稳定和扩大就业。首先，要稳住市场主体，落实好减税降费、减免社保费用房屋租金这些政策，帮助市场主体渡过难关，稳住就业的基本盘。其次，要促进高校毕业生的市场化、社会化就业，通过增加研究生招生规模等措施，来更好地解决高校毕业生就业问题。再有，就是加强就业帮扶，鼓励新业态就业和灵活就业，带动更多农村劳动力就地就近就业。

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