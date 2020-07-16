国家统计局：目前经济处于恢复性的增长态势

人民网北京7月16日电 （任妍）今日上午，国家统计局新闻发言人刘爱华在介绍2020年上半年国民经济运行情况时表示，从上半年来看，多数指标处于回升改善或者降幅收窄的态势。但同时也要看到，从上半年累计的速度看，GDP、工业、服务业、投资、消费等领域大部分指标处于下降区间。所以说，目前经济处于恢复性的增长态势。

关于房地产投资目前的状况和下半年的走势情况，刘爱华介绍，上半年房地产投资已经转正，增长1.9%，但同时也要看到更多的房地产市场指标，如房屋新开工面积、土地购置面积、一些商品房销售指标，目前看还处于下降区间。所以对下半年房地产的走势还是应该持观察的态度。

关于社会消费品零售总额上半年增长情况，刘爱华表示，上半年社会消费品零售总额仍然处于下降区间，比上年同期下降11.4%，说明目前消费恢复还是面临着制约，尤其是在常态化疫情防控条件下，一些聚集性、接触性的消费活动仍然受到一定制约，所以目前商品零售的餐饮收入还处于恢复增长的态势当中。

关于下半年消费市场的增长态势，刘爱华表示，一方面随着疫情防控的有效推进，消费便利性在逐渐改善，另一方面随着供给侧结构性改革的逐步推进，消费的供给也在不断地优化。

刘爱华称，当前，宏观政策既要考虑保持政策力度，也要考虑可持续性，未来还要根据实际情况进行调整。目前的政策是保持一定灵活性的，下半年会根据形势发展，根据“六稳”的实现情况和“六保”任务落实情况作出适度调整。尽管消费的下半年走势面临着上述有利条件，但也面临不利条件，大家应该关注到上半年全国人均居民收入名义增长是正的，但实际增长下降1.3%，所以对消费能力的培养下半年要下更大气力。

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