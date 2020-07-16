国家统计局：GDP翻番目标接近完成 全面小康会如期实现

人民网北京7月16日电 （任妍）今日上午，国家统计局新闻发言人刘爱华在介绍2020年上半年国民经济运行情况时表示，“十三五”规划中提出的量化指标绝大部分都可以超额完成，GDP翻番等目标目前也已接近完成。目前已经奠定了全面建成小康社会的决定性基础，只要落实好目前《政府工作报告》提出的部署安排和政策措施，全面建成小康社会的目标就一定会如期实现。

刘爱华表示，如期实现全面建成小康社会的目标有三方面因素：

第一，从改革开放以来，我们对全面小康认识的内涵不断丰富。现在已经实现了人民生活解决温饱，总体小康也已实现。在这个基础上，党的十九大报告指出，到建党一百年时建成经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实的小康社会。所以全面建成小康社会是一个完整、系统、综合性的目标体系。

第二，全面建成小康社会的目标和历次五年规划目标任务也是相衔接的，“十三五”规划中也包括了全面建成小康社会目标的主要内容。今年也是“十三五”规划的收官之年，从目前对这些指标的梳理来看，经过努力，“十三五”规划中提出的量化指标绝大部分都可以超额完成或者全面完成。比如GDP、城乡居民收入翻番的目标目前接近达到目标。

第三，今年《政府工作报告》指出脱贫攻坚是实现全面建成小康社会目标的标志。经过多年努力，到2019年末，全国农村贫困人口剩余551万人，贫困发生率降到0.6%，这些脱贫攻坚的目标人群是难中之难，是最难啃的“硬骨头”。今年突如其来的新冠肺炎疫情对贫困地区的农民收入、农民外出务工，包括农产品的销售都造成了一定的困难和挑战，所以，必须要按照既定部署坚持现行的目标标准不动摇，采取有力措施，坚决打赢脱贫攻坚战。

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