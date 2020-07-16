国家统计局：下半年物价态势会继续保持平稳

人民网北京7月16日电 （任妍）今日上午，国家统计局新闻发言人刘爱华在介绍2020年上半年国民经济运行情况时表示，今年上半年物价总体保持了平稳态势，累计上涨3.8%，这个数据比一季度回落1.1个百分点。下半年,食品价格尽管短期可能局部出现一定的波动，但总体上稳中有降的态势不会发生改变，整个物价态势会继续保持平稳。

刘爱华介绍称，上半年物价从月度变化来讲更加明显，基本是波动下行态势，6月份CPI同比上涨2.5%，是处于温和上涨区间。今年在疫情冲击还有最近洪涝灾害的冲击下，物价能够回到这样的区间，确实是各方面采取的保供稳价措施取得的效果。

刘爱华表示，从物价目前的构成来看，推动物价上涨主要因素是结构性的，主要是食品价格推动，上半年3.8%的涨幅中,8成左右都是来自食品推动，食品价格今年上半年上涨16.2%，对整个物价涨幅贡献超过8成。从6月当月看，食品价格上涨11.1%，物价略升0.5个百分点，也是主要贡献。从下半年决定物价走势的主要因素来看，目前工业和消费品在供需都比较平稳的情况下变化不会太大，主要因素还在食品方面。第一是粮食价格的影响。昨天，国家统计局刚刚公布了夏粮产量。夏粮产量增长了0.9%，夏粮丰收为粮食价格稳定乃至整体食品价格稳定奠定了非常好的基础。粮食价格目前不具备大幅度上涨的基础，可以说稳住了我们基本盘。

关于生猪价格走势。刘爱华表示，近两年来，各级政府采取了一系列的措施，比如增加资金补贴、保障用地等各方面措施推动生猪生产恢复。从二季度末情况看，生猪存栏数已经持续三个季度环比增长，生猪生产在逐步恢复。另一方面，也要看到生猪生产仍然面临一定困难，包括洪涝灾害对部分地区生猪出栏造成了一定影响，6月份数据已经有所体现，6月份猪肉环比价格涨幅转正，同比价格上涨81.6%，5月份为81.7%，5、6月涨幅基本持平。所以，一方面前一阶段采取的措施正在发挥效用，生猪产能正在逐渐恢复，另一方面又出现了洪涝灾害对生猪产能和猪肉价格的影响，总体来看产能恢复还是比较明显的，产能恢复必将对下一阶段猪肉价格影响逐渐体现出来。

刘爱华指出，目前洪涝灾害对部分地方的鲜菜生产、贮运都造成了影响。当月的鲜菜价格环比由负转正，洪涝灾害是短期的气象因素，对鲜菜的短期供给可能造成比较大的影响，甚至局部地区会表现比较突出。但是鲜菜的供给周期比较短，加上生产的调运调配等政策的跟进，鲜菜价格不会出现特别大幅的变动，不会对下半年的价格走势造成持续影响。目前食品中的鲜果价格仍在下降，水产品的价格也比较稳定。从这些方面来看，下半年食品价格尽管短期可能局部出现一定的波动，但总体上稳中有降的态势不会发生改变，整个物价态势会继续保持平稳

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