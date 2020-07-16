原标题：作业帮参与教育部“十四五”规划课题研究 课题聚焦“教育制度现代化”

近日，教育部教育“十四五”规划研究课题“‘十四五’时期加快教育治理体系和治理能力现代化研究”正式开题。开题论证会以线上线下相结合的方式在中国人民大学国学馆325会议室和腾讯会议同时举行。该课题由中国人民大学教育学院院长刘复兴教授主持，经有关部门推荐，作业帮作为在线教育行业代表，以课题组成员单位身份参与该课题研究。

教育部政策法规司王大泉副司长与教育部规划司规划处周天明处长通过腾讯会议云参会指导。北京外国语大国际教育学院秦惠民院长，北京理工大学研究生教育中心主任王战军教授，中国教育电视台原党委书记张剑研究员，教育部教育发展研究中心副主任马陆亭研究员等校内外评审专家应邀云出席论证会。课题组成员胡莉芳教授、管华教授、崔盛副教授、詹宏毅副教授、高杭博士、胡翔博士、作业帮副总裁苏静以及课题组其他成员参加了会议。

秦惠民教授担任专家组组长并主持了论证会议。课题组负责人刘复兴教授对课题的研究意义、研究内容、研究计划、取得的主要进展及需要解决的关键问题向专家组进行了汇报。专家组对课题研究的重大意义和研究思路给予了充分肯定和高度评价，对课题下一步如何更好开展研究提出了许多宝贵建议。

秦惠民教授建议，课题需要紧密联系中国的治理制度和话语体系，抓住教育治理体系现代化的关键问题与治理能力的最核心内容，体现党的领导在教育治理现代化体系中的作用和地位。

教育部规划司规划处周天明处长表示，课题研究的最核心问题应该是教育制度的现代化，希望在已有研究成果的基础上，就学校现代化治理制度，教育治理体系与社会、经济等其他体系的衔接问题，人工智能、大数据等新技术与教育发展互动问题等进行深入研究，对教育十四五规划做出有力的服务支撑。

教育部政策法规司王大泉副司长建议课题组梳理欧美等国家教育治理体系和治理能力现代化的新理念，聚焦“加快”教育治理体系与治理能力现代化的关键环节，对教育制度体系、教育法律的健全，“放管服”改革，新技术背景下的教育组织变革和教育均衡问题等进行切实的回应，为教育十四五规划提出具有操作性的政策建议。

与会课题组成员参与了讨论。苏静表示，作业帮作为在线教育行业的代表参与课题研究，既体现了国家对在线教育的重视和超前谋划，也体现了课题组对作业帮的认可。面向“十四五”，我们应更加注重线上教育和线下教育的衔接与融合；更加注重校内教育和校外教育的有机互动；更加注重技术对教育的重塑和学习方式的变革。在国家加快教育现代化建设的进程中，作业帮将积极贡献力量，努力做好在线教育的领军者、学校教育的助力者、未来教育的探索者。

作为国内最大的K12在线教育平台，作业帮将在课题组的指导下，共同参与课题研究工作。据介绍，作业帮将就涉及“十四五”时期线上校外培训规范发展、在线教育创新引领、线上线下教育与校内校外教育融合发展等方面提出来自行业视角的分析、建议和数据，为“‘十四五’时期加快教育治理体系和治理能力现代化研究课题总报告”撰写提供信息基础。

在此期间，作业帮还将召开“‘十四五’时期在线教育治理体系建设与创新引领研讨会”，调动多方渠道资源，结合实地调研、座谈、联合研究和会议研讨等方式，起草相关决策咨询报告，为课题研究推进提供有力支持。此外，课题组将以作业帮为案例，围绕“十四五”时期校外线上培训行业规范治理与在线教育创新引领等问题开展专题研究。

作业帮创立于2015年，是中国最大的K12在线教育平台。公司以“让优质教育触手可及”为使命，致力于以技术力量解决教育领域“痛点”。旗下有作业帮、作业帮直播课、作业帮口算等多款教育产品，涵盖学科教育、素质教育、教育信息化、家庭教育等多个板块。产品总日活用户超5000万，月活用户超1.7亿，累计激活用户超8亿，占据在线教育流量侧绝对优势，同时作业帮APP也是唯一进入中国应用市场top30的教育类APP。

(责编：夏晓伦、毕磊)