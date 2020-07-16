数个生产假冒电子烟产品及通用烟弹的工厂被东莞警方查获

千龙网讯 7月16日，记者从悦刻获悉，该公司协助东莞警方捣毁了数个生产假冒电子烟产品及电子烟通用烟弹的工厂，累计查获货款500万元，货品共计5万余件，抓获嫌疑犯8人。

据悉，生产通用烟弹的工厂环境脏乱，未配置基本的防尘设备，也没有采取必要的消毒措施。生产车间由普通商铺改造而成，配件被散乱地摆放在各处。屋内没有开空调，温度较高，弥漫着汗味。

由几张简易桌子拼接成的“生产线”上，一群工人正在徒手装配烟弹，他们没有穿戴防尘服及口罩。在防控新冠疫情的特殊时期，市民在日常生活中均会佩戴口罩，这里的工人却没有防护措施，而他们生产的通用烟弹出售后将会被消费者放入口中抽吸，安全隐患极大。

据RELX悦刻“金护盾行动”负责人介绍，为响应国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局的相关要求，企业应严格把控品质安全，切实维护消费者权益。而对于生产假冒伪劣产品的“小作坊”，因缺乏规范的生产流程和严格的质检程序，其产品在生产和使用过程中均会带来安全隐患。

根据悦刻实验室的检测结果，通用烟弹大都使用劣质烟油，有害物特别是苯系物严重超标，且实际尼古丁含量与包装所示不符，最新查获的通用烟弹中还存在大肠杆菌超标的情况。

本次查获的通用烟弹还存在严重的漏油问题，而生产厂家无配套售后服务，无质量合格证。如果消费者长期使用这样的产品，将对身体健康带来严重威胁。

据调查，这些产自“三无”小作坊的通用烟弹，主要通过微商渠道流入市场。更有不少微商在线上营销中夹带虚假广告。

据消费者反映，某通用烟弹商家宣称自家产品通过了SSS型号安全认证。然而，记者在国内、国外网站均未发现SSS认证的相关信息。检索证书上提及的认证机构及地址，均“查无此人”。

通用烟弹不仅存在极大安全隐患，严重威胁消费者的健康，其线上售卖及网络营销行为也无视国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布的《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》。

RELX悦刻“金护盾行动”负责人提醒消费者，一定要从正规渠道购买有质量保证的产品，涉及认证证书时，一定要注意核实。另外，应尽量选择建立了完善线下专卖服务体系的大品牌，避开小作坊生产的伪劣产品。

(责编：李都也(实习生)、李栋)