许宪春：二季度中国经济恢复正增长彰显中国经济韧性

人民网北京7月16日电 （记者车柯蒙）国家统计局今日公布2020年上半年国民经济运行情况。初步核算，上半年国内生产总值456614亿元，按可比价格计算，同比下降1.6%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%。

中国经济“半年报”有哪些亮点，中国经济高质量发展的韧性和潜力在哪里？对此，人民网财经专访国家统计局原副局长、清华大学中国经济社会数据研究中心主任、清华大学经济管理学院教授许宪春。

许宪春认为，面对新冠肺炎疫情的严重冲击和复杂多变的国内外环境严峻考验，二季度中国经济迅速恢复正增长，展示出社会主义制度的优越性和中国经济的强大韧性。

经济运行稳步复苏 二季度中国经济恢复正增长

“一季度，中国经济遭受新冠疫情重大冲击，党中央、国务院果断采取一系列财政、货币政策，聚焦疫情防控、助力复工复产，确保了‘六稳’工作的顺利进展，保障了宏观经济和金融市场的稳定运行。同时，政策更加关注就业等重大民生问题，显著缓解了疫情对社会和民生带来的负面影响。”许宪春在接受人民网财经记者采访时表示。

许宪春指出，二季度，GDP由一季度同比下降6.8%转为增长3.2%，增速回升10个百分点，回升的幅度非常显著。从生产角度看，三次产业增加值增速同时实现由负转正，第一、第二、第三产业增加值分别增长3.3%、4.7%和1.9%，增速分别回升6.5、14.3和7.1个百分点，其中第二产业增加值增速回升幅度最大，对二季度GDP由一季度明显下降转为增长的贡献最大，显示出中国工业和建筑业的恢复能力。

上半年，GDP同比下降1.6%，降幅比一季度收窄5.2个百分点，收窄幅度明显。分三次产业看，第一产业增加值同比增长0.9%，增速比一季度回升4.1个百分点；第二产业增加值下降1.9%，降幅收窄7.7个百分点；第三产业增加值下降1.6%，降幅收窄3.6个百分点。

“第二产业增加值增速恢复得最快，对GDP降幅的明显收窄贡献最大。这与一季度第二产业增加值降幅最大，对GDP降幅的影响最大形成鲜明对比。”许宪春表示。

从需求角度看，上半年，全国居民人均消费支出同比名义下降5.9%，扣除价格因素，实际下降9.3%，降幅比一季度分别减少2.3和3.2个百分点。固定资产投资（不含农户）下降3.1%，降幅比一季度减少13个百分点。在固定资产投资中，基础设施投资同比下降2.7%，降幅减少17.0个百分点；制造业投资下降11.7%，降幅减少13.5；房地产开发投资增长1.9%，增速回升9.6个百分点。货物出口下降3.0%，货物进口下降3.3%，进出口相抵，货物贸易顺差下降1.4%，降幅比一季度减少79.2个百分点。

从收入角度看，全国居民人均可支配收入、规模以上工业企业利润总额和全国一般公共预算收入增速加快或降幅收窄。全国居民人均可支配收入同比名义增长2.4%，增速比一季度加快1.6个百分点。1-5月份，规模以上工业企业利润总额下降19.3%，降幅收窄17.4个百分点；全国一般公共预算收入下降13.6%，降幅收窄0.7个百分点。

“由此可见，上半年中国经济在经历了一季度新冠疫情严重冲击之后，从生产、需求和收入各方面都呈现出明显的恢复态势。”许宪春说。

新产业、新业态为经济发展注入新动能

面对疫情冲击以及全球经济增速放缓带来的不确定性，中国经济何以保持强大韧性？许宪春表示，新冠疫情给中国经济带来了严重的冲击，但也为以新产业、新业态和新商业模式为代表的新经济、新动能提供了发展机会，在各行业受到新冠疫情的冲击的同时，产业升级持续，新经济、新动能逆势增长。

许宪春指出，从统计数据看，一是高技术制造业保持较快增长。上半年，高技术制造业增加值增长4.5%，其中4月份增长10.5%，5月份增长8.9%，6月份增长10%，保持快速增长。二是新兴服务业保持快速增长。上半年，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长14.5%，保持两位数增长。三是实物商品网上零售额保持快速增长。上半年，实物商品网上零售额增长14.3%，占社会消费品零售总额的比重为25.2%，比2019年同期提高5.8个百分点。因此，新经济新动能在应对新冠疫情冲击和经济恢复中发挥了重要作用，也推动了中国产业进一步升级。

“新冠疫情期间，由于出行限制，线上消费蓬勃发展。与网络相关的消费新业态表现强劲，互联网的应用越来越广泛，以网络购物、共享平台等为代表的新型消费模式发展迅速。更多传统商场、超市和餐厅积极开拓线上销售，更多消费者开始习惯线上消费模式。随着疫情防控常态化以及人们疫情防控意识的增强，新型的消费模式将被越来越多的人所接受，由此可能释放巨大的经济增长动能。”许宪春说。

(责编：车柯蒙、孙阳)