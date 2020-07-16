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科技赋能传统诉讼 探索全流程在线审理机制

2020年07月16日18:08  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月16日电 （记者乔雪峰） 小额信用贷款的不良资产处置一直是个行业难题。7月16日，深信科技副总经理施鸣在第六届零售资产贷后管理发展论坛上指出，推出智慧金融法庭服务，运用领先科技实现诉讼全流程在线审理机制，实现了诉讼线上化、智能化、批量化、可视化及实时化，可有效解决金融机构小额信贷不良资产处置难等痛点。

施鸣指出，该系统包括数据层、服务层和应用层。应用层主要是调解、诉讼、执行的平台，而在服务层里有速裁系统、送审系统，人脸认证系统等等。“我们把法院大量线下繁杂的工作实现了线上化，把海量数据的手工输入动作通过系统技术解决，我们基于先进的人工智能等技术为法院端搭建了一套运营系统，运用该系统可以帮助法院大幅度提升案件处理能力。”

施鸣进一步指出，智慧金融法庭服务针对传统法庭的起诉立案、开庭判决以及执行回款等环节进行了改革升级。

深信科技产品总监王蔚龙介绍道，除了智慧金融法庭系统，深信科技还推出智慧清收服务。“我们通过科技赋能，在合规的前提下稳定提升回收率、降低运营成本。通过壹账通清收系统，帮助金融机构全面掌握案件催收进展，同时提供在线电子律师函等工具提高回收率。”

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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