“2020个农民工口述脱贫行动”在京启动

人民网北京7月16日电 （任妍）7月15日，由中国劳动学会主办的“2020个农民工口述托脱贫行动”正式在京启动。

会上，国务院参事特约研究员、中国劳动学会会长、人社部原党组副书记、副部长杨志明在接受人民网财经采访时表示，农民工是我国产业工人的主体。2018年，全国农民工总量达到2.91亿人，我国农民工的规模之大、流动之大、贡献之大、潜力之大，超过历史上任何一次农业劳动力的转移，在世界范围内前所未有。农民工为农民增加了收入，为城镇创造了财富，为改革发展增添了活力，为中国企业“走出去”发挥着人力资源的支撑作用，为中国构建和谐劳动关系发挥着独特作用。

2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是脱贫攻坚收官之年。杨志明告诉记者，农民工是我国扶贫攻坚的主力军。实践证明，农民工中从来不乏一批逢山开路、遇水搭桥、迎难而上的人物。我国经济转型中，农民工发展呈现出“三新”的发展趋势，不仅有大批新生代农民工投身到家庭服务、快递、送外卖、呼叫服务和网约车服务等新业态中，而且有大批优秀农民工成为掌握技能的新工匠，更有和“海归”称谓相对应的一批“新城归”返乡就业，支持精准扶贫和乡村振兴。

据悉，“2020个农民工口述托脱贫行动”由中国劳动学会联合中国人力资源和社会保障出版集团、研究出版社、中国劳动社会保障科学研究院、中国劳动保障报社等单位共同举行，拟邀约、访淡、公开征集和精选2000位农民工脱贫典型口述自己最难忘的脱贫故事，和20位农民工返乡创业带动脱贫的生动故事，以纪实讲述的方式再现动人经历和众多历史细节及其深刻意义。

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