首届职业技能大赛组委会第一次全体会议在广州召开

人民网北京7月16日电 （任妍） 今日，记者从人社部获悉，中华人民共和国第一届职业技能大赛（简称全国技能大赛）组委会第一次全体会议今日在广州召开。组委会主任、人力资源社会保障部部长张纪南、广东省人民政府省长马兴瑞，组委会副主任、人力资源社会保障部副部长汤涛，广东省委常委、常务副省长林克庆，广州市人民政府市长温国辉出席会议。

会议指出，举办全国技能大赛是深入贯彻落实习近平总书记关于技能人才工作重要指示精神的重要举措，是加强我国技能人才队伍建设的重要载体。举办好第一届全国技能大赛，实现以赛促学、以赛促训，将为技能人才成长提供更大平台，进一步弘扬工匠精神，推动全社会蓬勃开展技能运动、全面提高劳动者素质。

会议强调，要通过举办第一届全国技能大赛，发挥引领示范作用，进一步推动技能人才事业发展。在大赛组织筹办、竞赛活动具体实施工作中，注重质量、力求实效。要围绕技能谋篇布局，密切结合经济社会发展需要，创新办赛形式，体现技能赛事特点和新意。要公平公正开展竞赛活动，加强竞赛监督指导，厉行勤俭节约，强化廉洁自律。要广泛宣传动员，激励更多的青年立志技能成才、投身技能报国，在全社会营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的良好氛围。

会议要求，要加强组织领导，明确职责分工，坚持上下联动，密切协作。在疫情防控常态化下，制定工作预案，细化应对措施，全力以赴推进各项工作。

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