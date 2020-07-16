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“3·15晚会”播出 万科、汉堡王、通用五菱等被点名

2020年07月16日22:33  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京7月16日电（记者毕磊）今年的“3·15”晚会受疫情影响延期至今日播出。据央视发布的消息，今年的“3·15”晚会主题定为“凝聚力量、共筑美好”，积极关注新产业、新业态和新消费模式。那么今年“3·15”晚会，都有哪些企业和品牌上了“黑名单”？

　　山东恒生源海参

　　在山东即墨，不少海参养殖基地的池塘边都散落着农药敌敌畏的空瓶和箱子。据央视315晚会报道，央视记者调查发现，在海参养殖中使用敌敌畏的现象非常普遍。恒生源是当地规模较大的海参养殖基地之一，拥有上百个海参养殖池塘，在恒生源这个基地内，养殖户告诉记者，他们以每亩2000多元的价格承包了这里的池塘。在一个海参养殖池塘旁边的草丛里，同样堆放着一堆敌敌畏农药空瓶。

　　养殖户告诉央视记者，海参抗药性是最厉害的，菊酯类药物、敌敌畏都药不死海参。而使用过农药的海水还会被重新排回大海。

　　汉堡王

　　全球大型连锁企业汉堡王，宣称“味道为王、食物新鲜”“每一个皇堡都符合汉堡王的皇冠标准”，然而据央视315晚会报道，汉堡王的标准在实际执行中，存在严重问题。

　　在南昌市汉堡王红谷滩天虹店，央视记者在调查中发现，在制作汉堡的过程中，员工煞费心机地操作，就为了少放一片西红柿，或者一片芝士。 而更加令人震惊的是，当班经理发现面包到期后，很自然地吩咐员工更换标签。员工将这批汉堡上旧的标签撕掉，换上了新的标签。

　　永亮毛巾公司

　　河北省高阳县是中国最大的毛巾生产基地，年产毛巾50亿条，约占全国的三分之一。据央视315晚会报道，央视记者走访了高阳及周边十多家生产企业，发现了所产毛巾虽然标注执行国家标准，实际上却无法保证检测合格。以永亮毛巾为例，其厂家生产的毛巾分为两种：一种是可以保证检测合格的，另一种名为低端毛巾实际无法保证检测合格。

　　各种各样的下脚料甚至旧衣服加工的再生棉，没有标注任何产品信息及警示语，就卖到纱线厂做成纱线，纱线上同样也不标注产品信息及警示语，就卖给了毛巾厂，最终做成毛巾。对于原料中存在的各种问题，各环节的从业者都心知肚明。

　　通用五菱

　　据央视315晚会报道，宝骏560新车频频失速，车主遭遇惊魂一刻，并发出了没完没了的变速箱故障何时才能解决的质问。

　　有车主在连续多次到4S店更换或修理变速箱后，依旧存在故障，如异响等，但却被4S店工作人员告知是正常现象，有车主到上汽通用五菱总部投诉，但却投诉无门，对方工作人员表示，“在哪买的就去哪里投诉，你想投诉就是这样了。”这让车主很是无奈，有车主更是表示，现在他们已经成了上汽通用五菱的“试车员”。

　　万科

　　据央视315晚会报道，2018年11月广州万科尚城业主验房时，发现自己的新房在楼上做蓄水试验时，楼下卫生间“秒变水帘洞”，其中最先收房的201户中，竟有146户出现漏水情况。

　　2018年12月18日，万科回应称施工标准符合国家规范要求。而广州鸿力公司的工程师在查看现场后表示，卫生间漏水与主管道没封堵好有很大关系。2019年3月，开发商勉强给出了解决方案，但根据入住的业主反映，家里仍然有漏水情况，而且渗漏出来的是排粪水，臭味刺鼻，一栋楼就有十几户人家出现类似问题。此外，有些业主还发现更大的安全隐患，煤气严重泄漏。开发商表示，煤气泄漏是因为管道没装好，无需担心。

　　在浙江杭州，春秋华庭小区的业主们收房时也遭遇了类似的遭遇。合同中约定房屋每平米2万8千元，其中6000元为装修款。当业主们按照合同约定的日期前来验房的时候，却发现地板还没铺上、地平也是潮湿的、厨房门随时都会掉落，房间还在施工。对此，开发商给出的方案是边验房、边收房、边维修的“强制收房”。

　　丽丝兰雅、可颜丽尔、可诺丹婷

　　据央视315晚会报道，在全国有超过1700家店面的可颜丽尔与可诺丹婷是全国美容连锁机构，与多数连锁美容院一样经常采取“免费”的体验手段吸引新客户，而客户进店之后就会遭到各种推销，这就是所谓的“拓客活动”。

　　要想顾客花钱办卡，该有的套路情节必不可少，在拓客活动期间，没有固定收入的学生是最受欢迎的小白鼠。美容师会以申请优惠的名义把学生证从房间里面拿出来再送回去，虚假打折，在各种套路的诱导下顾客往往在不知不觉中越陷越深。

　　在顾客上套之后，美容院会以格式条款或其他各种借口拒绝消费者退款请求，即便顾客事后意识到遭遇套路上当受骗，也很难把钱要回来。在内部授课中，美容院经理向员工传授经验：”就是不断的老割韭菜，割了之后不种韭菜，你怎么割，那你新客进不来我们怎么割。”

　　趣头条

　　据央视315晚会报道，在“趣头条”上，充斥着许多虚假宣传疗效的广告，例如一款属于压片糖果的普通食品，它的宣传却号称：“比伟哥还好使，一粒恢复男人本色”。不仅如此，在趣头条上，“边玩手机边赚钱”的广告也会频频出现，这些广告无一例外地宣称如何轻松赚钱，同时不停跳出一个微信号。在央视记者暗访后发现，添加这个微信号后，对方发来一个网址，打开网址发现，里面有快3、幸运飞艇、香港六合彩、大发六合彩等43项彩票、6项棋牌游戏，甚至还有现场购买彩票的直播，原来号称轻松赚钱的方法，实际上竟然是吸引用户参与赌博！

　　为什么连非法的信息都能在趣头条上做广告呢？央视记者在一家自称“为趣头条等30多家平台提供广告开户投放服务”的聚亿媒网络科技有限公司了解到，只要将赌博广告包装成“网络赚钱”的形式，就能登上趣头条。赌博是非法的，但可以用其它公司的闲置账户来投放广告，业内俗称“套户”，广告里的文案素材也无需广告主提供。

　　嗨学网

　　嗨学网是一家在线职业教育服务商，据央视315晚会报道，多起投诉信息显示，嗨学网销售员承诺学完以后如果过不了考试就退费，并在学生报名后进一步诱导学生消费。同时，因为部分职业证书考试需要先有就业资格，而嗨学网在明知当事人无资质的情况下，还诱导对方缴纳课程费用，并不予退换。

　　据报道，3·15晚会的邮箱就收到了数百封投诉嗨学网的邮件。一些学员告诉记者，在报名之前，嗨学网的销售会给出各种承诺，什么“保过班型，签订不过退费协议”“一科不过，100%保障退费”“100%保障顺利报名”等等。记者调查发现，成交一单，嗨学网销售可以拿到6%到13%的提成。在嗨学网入职培训时，培训师特别告诫新员工，在交钱时尽量不要引导学员查看《嗨学网服务协议》具体内容。有老员工们告诉记者，要特别注意沟通方式，不要通过公司官方系统留下证据：“在私人手机上说”“微信里，用语音电话沟通”。一旦交了钱，当学员们发现上当受骗要求退钱时，嗨学网的投诉部门则会拿出协议，否定之前销售们的各种口头承诺。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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