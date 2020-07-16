原标题：平安集团“三村工程”在重庆17个区县落地见实效

人民网重庆7月16日电 近年来，平安集团驻重庆地区统管党委围绕集团公司“三村工程”（村官、村医、村教）建设规划，立足实际、主动作为，引领平安驻渝17家专业公司充分发挥自身资源优势，对深度贫困乡镇、贫困村开展精准帮扶。

截至目前，“三村工程”已在重庆17个区县落地。其中，“村官”项目创新产业扶贫模式，全产业链帮扶乡镇骨干民营企业；“村医”项目对123所村卫生室进行了智慧升级，组织1718名村医参加了专业培训，组织开展义诊35场；“村教”项目完成了50所乡村小学的智慧升级，助力乡村教育质量提升。

以党建为引领 深入一线开展精准帮扶

近日，重庆永川区板桥镇老彭家迎来一群特殊的客人。“今年春耕如何？”“娃娃上学没有问题吧？”“生产生活中还有哪些困难吗？”一连串暖心的问候，让老彭和家人很感动：“感谢你们的帮助！困难都解决了，我们家生活越来越好。”

这群特殊的客人，正是来自平安集团的党员们。他们在永川区扶贫办组织下，利用休息时间来到板桥镇走访贫困户，送上了米、油、牛奶等慰问品，还帮助他们发展养殖业。

近年来，平安集团重庆地区统管党委积极履行企业社会责任，充分发挥党员干部先锋模范作用，深入贫困一线开展金融精准扶贫。2018年3月，平安驻渝各专业公司组建了“平安重庆地区扶贫办公室”，建立起“领导牵头攻坚、部门重点攻坚、全员合力攻坚”的工作体系，全面推动平安集团“三村工程”在重庆各区县落地。

目前，“三村工程”已在奉节、巫山、城口等17个区县逐步落地并取得实效。

产业+消费扶贫 建立全产业链长效扶贫机制

重庆市汀来绿色食品开发有限公司（以下简称“汀来公司”），是奉节县一家专门从事蔬菜、食用菌种植及深加工的农业产业化龙头企业，带动当地3000多户农民参与种植及初加工，这些农户中约有15%为建档立卡贫困户。汀来公司法定代表人汪丽平介绍，“过去我们受困于流动资金短缺，企业发展瓶颈难以突破。”

经过多次实地调研，平安产险重庆分公司将“平安扶贫保”落地到汀来公司，解决了其融资难题，使其整体销售收入提升了15%。同时，还利用自身金融和客户渠道优势，通过线上线下产销一体化平台——“平安三村百宝”，以其海量用户群帮助该企业推动扶贫农产品销售，开展消费扶贫。

“平安扶贫保”是“三村工程”中“村官工程”的重要一环，也是平安产险打造的全国首个以保险创新撬动贫困地区产业发展、精准链接贫困户的“造血式”金融扶贫模式。目前，已在重庆万州、开州、奉节、城口等区县落地6个项目，提供贷款1610万元，通过生产资料帮扶、季节性用工、持股分红等形式，带动1122户贫困户增收。

扶贫扶智相结合 教育医疗齐发力

“平安的健康检测车开到了村里，咱们可以去免费体检啦！”重庆城口县沿河乡的李大爷跟老伙伴们分享了这个好消息。

2019年11月，平安健康检测车为沿河乡534名村民带去先进的医疗检测设备和专业医生诊疗。健康义诊是平安“三村工程”中“村医工程”的一环，自2018年以来，“村医工程”为重庆各区县捐赠了总价值156万元的健康一体机，为123个村卫生室进行智慧升级，组织村医专业培训共计1718名，为超过5413人免费疾病筛查与义诊。

“村教工程”聚焦乡村小学的智慧升级改造，将扶贫与扶志、扶智相结合，已完成50所乡村小学挂牌“全国科技素养实践学校&平安智慧小学”，开展“双师课堂”和素质课堂，推动50位校长参与专项培训，并深入持续开展支教活动。

“2020年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚之年，我们将继续发挥金融与科技的力量，聚焦‘两不愁三保障’突出问题，推进扶贫地区产业、医疗和教育升级。”平安集团驻重庆地区统管党委书记、平安产险重庆分公司总经理曹阳表示。（胡虹、张睿）

(责编：夏晓伦、毕磊)