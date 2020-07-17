二季度经济增长3.2%（新数据 新看点）

本报北京7月16日电 （记者陆娅楠）中国经济季度增速“V”形反转！国家统计局16日对外公布，初步核算，上半年国内生产总值456614亿元，分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度经济增长由负转正，增长3.2%，经济运行呈稳步复苏态势。

——这是来之不易的“3.2%”。

今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情带来的冲击前所未有，世界经济陷入二战以来最为严重的衰退。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展取得显著成效，二季度经济增长转正向好。

“这体现了党中央、国务院综合施策的效果，凸显了中国经济的强大韧性和潜力。”国家统计局新闻发言人刘爱华说。

——这是底色厚重的“3.2%”。

一连串向好数据，不仅彰显了经济复苏的可喜势头，更勾勒出高质量发展的浓浓底色。

丰收到，夏粮产量创新高。二季度，我国农业（种植业）增加值同比增长3.9%，比一季度加快0.4个百分点。全国夏粮总产量14281万吨，比上年增长0.9%。

生产忙，高技术产业发展好。二季度，全国规模以上工业增加值同比增长4.4%，一季度为下降8.4%。上半年，高技术制造业和装备制造业增加值同比分别增长4.5%和0.4%；其中6月份分别增长10%和9.7%。

恢复快，现代服务业增势强。二季度第三产业增加值同比增长1.9%，一季度为下降5.2%。分行业看，上半年，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业增加值分别增长14.5%和6.6%。

——这是含金量十足的“3.2%”。

经济基本盘稳住了，民生底线也兜住了。

就业总体稳定。上半年，全国城镇新增就业人员564万人，完成全年目标任务的62.7%。6月份全国城镇调查失业率为5.7%，连续两个月小幅下降。

物价涨势温和。上半年，居民消费价格同比上涨3.8%，涨幅比一季度回落1.1个百分点。

脱贫成效突出。上半年，贫困人口较多的四川、贵州、广西等地，农村居民人均可支配收入同比名义增长都在5.5%至7.6%之间。

上半场“成绩”出炉，下半场“考试”又将启幕。“坚持底线思维，扎实做好‘六稳’工作，全面落实‘六保’任务，全面建成小康社会的目标一定会如期实现。”刘爱华表示。（相关报道见第二版）

《 人民日报 》（ 2020年07月17日 01 版）

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