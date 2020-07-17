人民网>>财经

统筹推进疫情防控和经济社会发展成效显著

二季度经济增长3.2%（新数据 新看点）

2020年07月17日04:54  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京7月16日电  （记者陆娅楠）中国经济季度增速“V”形反转！国家统计局16日对外公布，初步核算，上半年国内生产总值456614亿元，分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度经济增长由负转正，增长3.2%，经济运行呈稳步复苏态势。

　　——这是来之不易的“3.2%”。

　　今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情带来的冲击前所未有，世界经济陷入二战以来最为严重的衰退。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展取得显著成效，二季度经济增长转正向好。

　　“这体现了党中央、国务院综合施策的效果，凸显了中国经济的强大韧性和潜力。”国家统计局新闻发言人刘爱华说。

　　——这是底色厚重的“3.2%”。

　　一连串向好数据，不仅彰显了经济复苏的可喜势头，更勾勒出高质量发展的浓浓底色。

　　丰收到，夏粮产量创新高。二季度，我国农业（种植业）增加值同比增长3.9%，比一季度加快0.4个百分点。全国夏粮总产量14281万吨，比上年增长0.9%。

　　生产忙，高技术产业发展好。二季度，全国规模以上工业增加值同比增长4.4%，一季度为下降8.4%。上半年，高技术制造业和装备制造业增加值同比分别增长4.5%和0.4%；其中6月份分别增长10%和9.7%。

　　恢复快，现代服务业增势强。二季度第三产业增加值同比增长1.9%，一季度为下降5.2%。分行业看，上半年，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业增加值分别增长14.5%和6.6%。

　　——这是含金量十足的“3.2%”。

　　经济基本盘稳住了，民生底线也兜住了。

　　就业总体稳定。上半年，全国城镇新增就业人员564万人，完成全年目标任务的62.7%。6月份全国城镇调查失业率为5.7%，连续两个月小幅下降。

　　物价涨势温和。上半年，居民消费价格同比上涨3.8%，涨幅比一季度回落1.1个百分点。

　　脱贫成效突出。上半年，贫困人口较多的四川、贵州、广西等地，农村居民人均可支配收入同比名义增长都在5.5%至7.6%之间。

　　上半场“成绩”出炉，下半场“考试”又将启幕。“坚持底线思维，扎实做好‘六稳’工作，全面落实‘六保’任务，全面建成小康社会的目标一定会如期实现。”刘爱华表示。（相关报道见第二版）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月17日 01 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved