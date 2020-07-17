二季度实际使用外资同比增8.4%

本报北京7月16日电 （记者王珂）记者从商务部16日举行的网上例行新闻发布会上获悉：1—6月，全国实际使用外资4721.8亿元，同比下降1.3%，降幅较一季度收窄9.5个百分点、较1—5月收窄2.5个百分点，总体好于预期。

6月当月，全国实际使用外资1170亿元人民币，同比增长7.1%；二季度实现同比增长8.4%，较一季度（下降10.8%）回调明显，外商投资预期和信心稳定趋好。

分行业看，1—6月，高技术服务业实际使用外资同比增长19.2%，其中，信息服务、检验检测服务、研发与设计服务同比分别增长20.9%、8.7%和35.7%。

在主要投资来源地中，新加坡、美国实际投入外资金额同比分别增长7.8%和6%；“一带一路”沿线国家实际投入外资金额同比增长2.9%；东盟实际投入外资金额同比增长5.9%。

《 人民日报 》（ 2020年07月17日 01 版）

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