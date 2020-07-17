中小银行风险可控经营稳健

本报北京7月16日电 （记者欧阳洁、屈信明）记者从银保监会获悉：目前中小银行整体运行稳健，风险可控，主要监管指标处于合理区间，服务实体经济质效不断提高。截至今年6月末，城商行不良贷款余额4478亿元，较年初增加201亿元，增幅4.7%，不良贷款率2.34%，较年初下降0.1个百分点。
当前，农村中小银行以占银行业14%的资产规模，贡献了近30%的涉农、小微、民营贷款。截至5月末，农村中小银行涉农贷款余额11.6万亿元，占各项贷款的54.5%，占银行业涉农贷款余额的31%；民营企业贷款余额13.4万亿元，占各项贷款的62.6%，占银行业民营贷款余额的30.4%。小微企业贷款余额10.8万亿元，占各项贷款的50.7%，占银行业小微企业贷款余额的28.4%。
又电 记者从银保监会获悉：当前，在经济下行压力和疫情冲击下，个别信托公司发生了一些风险事件。但这类信托公司仍属少数，属于单体机构风险。信托业运行总体平稳，整体风险完全可控。数据显示，信托业支持实体经济的能力增强。截至6月末，全行业直接投入实体经济的信托资产余额13.33万亿元，占全部信托资产余额62.65%。
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