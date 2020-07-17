财产保险业风险保障功能充分发挥

本报北京7月16日电 （记者屈信明、欧阳洁）记者从银保监会获悉：今年以来，财产保险业整体运行稳健，服务实体经济能力逐渐提升，风险保障功能充分发挥。上半年财产保险业累计提供风险保障3273万亿元，同比增长26.5%；支持赔款3353.9亿元，同比增长3.5%。1—6月，财产保险业原保险保费收入7217亿元，同比增长7.6%；承保利润同比增长21.7%，净利润同比下降5.8%。
银保监会有关负责人说，今年以来，银保监会推动财产保险业充分发挥风险保障作用，第一时间推出延长保险期限、扩展保险责任、推迟保费缴纳、放宽理赔时限、强化保险服务等政策措施，引导保险公司在疫情期间加大产品和服务创新，开通绿色服务通道，努力支持企业复工复产，促进居民生活稳定。
与此同时，银保监会持续加大监管力度，持续跟踪个别偿付能力逼近监管红线公司情况，及时进行窗口指导，下发风险提示，推动公司增资扩股，提升偿付能力。上半年，财产保险公司风险管理能力稳步提升，经营性现金流持续改善，风险总体可控。一季度末，财产保险业综合偿付能力充足率为285%，核心偿付能力充足率252%，财产保险业偿付能力指标保持在合理区间。
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