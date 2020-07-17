央企运行明显改善(权威发布)

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今年6月份，中央企业实现营业收入2.9万亿元、净利润1664.8亿元，同比分别增长0.6%和5%。

面对错综复杂的环境，中央企业收入和利润同步实现正增长，十分不易。一方面，国内出色的防疫抗疫成绩为国民经济恢复创造了有利条件；另一方面，中央企业全面深化提质增效工作，全力拓市场、抓生产、控成本、稳投资，作出了巨大努力。

在7月16日召开的国新办发布会上，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍上半年央企经济运行的具体情况时表示，中央企业经济运行明显改善，积极变化明显增多，6月份当月收入和利润同步实现正增长。

上半年收入和利润降幅较一季度收窄，6月收入和利润均实现正增长

今年上半年，多数中央企业受新冠肺炎疫情影响遇到了阶段性困难，随着我国疫情防控向好态势进一步巩固，社会生产生活秩序加快恢复，5月份以来中央企业生产经营加快好转。

彭华岗介绍，上半年中央企业累计实现营业收入13.4万亿元，同比下降7.8%，降幅较一季度收窄4个百分点，收入降幅已连续3个月收窄；累计实现净利润4385.5亿元，同比下降37.7%，降幅较一季度收窄21.1个百分点，较1—5月收窄12.6个百分点。

6月份，中央企业更是实现营业收入和净利润双双正增长。其中营业收入2.9万亿元，同比增长0.6%，多数企业已经恢复或超过同期水平；净利润1664.8亿元，较5月份增加646.3亿元，同比增长5%，也是今年以来首次实现月度净利润正增长。

看行业，重点行业生产经营加快恢复，逐步好转。

上半年中央企业钢材产量、原油产量、发电量和售电量等指标已经恢复到去年同期水平的98%以上；承接新船订单同比增长21.2%，电力装机容量同比增长5.1%，商品煤销售量同比增长1.8%，氧化铝产量、发电设备新接订单等指标均保持正增长。

二季度成品油销量比一季度提高近40%，同比去年也有所提高。两家电网公司售电量在2月份当月同比骤降10.9%的情况下，逐步恢复好转，4月份降幅收窄至-1.3%，5月当月转为正增长4.6%，6月当月同比增长6.5%。

“油、电、煤等基础行业实物量指标出现边际改善，反映出国民经济持续改善，也为下半年经济运行工作提振信心。”彭华岗说，还有军工行业、通信行业、建筑行业等对利润贡献比较大。

看企业，经营趋于稳定，多数企业月度收入和利润已恢复或超过同期水平。

有57家中央企业6月当月收入同比增长，33家企业当月收入增幅超过10%；有58家中央企业6月当月净利润同比增长，46家企业当月净利润增长超过10%。

彭华岗认为，面对今年错综复杂的环境，央企6月份收入净利润能够再创新高，十分不易。一方面，国内出色的防疫抗疫成绩为国民经济恢复创造了有利条件；另一方面，中央企业全面深化提质增效工作，全力拓市场、抓生产、控成本、稳投资，作出了巨大努力。

上半年完成固定资产投资1万亿元，降低全社会运行成本超过1200亿元

收入、利润恢复正增长之外，中央企业投资也率先实现正增长。

上半年，中央企业完成固定资产投资1万亿元，同比增长7.2%，增速较1—5月加快5.9个百分点，较一季度加快11.7个百分点。

自3月份全面复工以来，中央企业月度固定资产投资增速分别为4.1%、11.8%、13%、21.2%，呈逐月加快态势，二季度累计完成固定资产投资6730.7亿元，同比增长14.8%。分行业看，发电、汽车、通信、冶金等行业上半年固定资产投资增速超过15%。

为了助力湖北疫后重振，6月3日，有关中央企业和湖北省一共签订了72个合作项目，总投资额3277亿元。

稳投资，中央企业还将持续发力。彭华岗介绍，下半年将继续引导支持企业重点围绕提升产业基础能力，突破产业链关键核心技术薄弱环节、维护产业链安全等领域加大投资力度，抢抓5G、工业互联网、数据中心等新基建投资机遇，积极有序推进项目开工建设，做好高质量投资项目的储备，积极吸纳社会资本，拓宽融资渠道。

围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，中央企业还全力帮助中小企业战疫情、缩成本、渡难关，坚决执行国家降电价、降气价、降资费、降路费、降房租政策，上半年累计降低全社会运行成本超过1200亿元。

彭华岗分析这1200亿元的构成：“两家电网企业合计降低用户成本540亿元，三家通信企业让利420亿元，三家石油石化企业降低下游企业用能成本180亿元，此外，累计为小微企业减免租金也超过40亿元。”

下半年，中央企业将主要在三方面继续支持中小企业发展：加大油电煤运等基础供应力度；继续贯彻降费让利的政策；加强和各类企业特别是产业链、供应链中小企业的合作，用投资拉动整个产业链、供应链发展。“现在我们正在积极开展中央企业欠款清欠工作，特别是对中小企业的没有分歧的欠款，该还的尽早归还。”彭华岗说。

全面实施“国企改革三年行动”，下半年5方面举措力争实现全年目标

加快恢复生产经营的同时，改革也不能停步。最近，中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《国企改革三年行动方案》，未来三年国有企业改革图景逐渐清晰。

彭华岗介绍，《方案》有4个“突出”：一是突出了抓落实见行动，对各项重点任务明确国企改革的时间表、路线图提出明确的任务举措，做到可量化、可考核；二是突出抓重点、补短板、强弱项，坚持问题导向，有针对性地提出措施，而不是面面俱到；三是突出系统集成、协同高效，有些改革任务单靠某个措施难以奏效，要综合运用多项措施，多管齐下；四是突出攻坚克难打歼灭战，在一些重要领域的改革明确了目标和时限要求，在三年行动中集中力量攻坚。

上半年中央企业总体上经营业绩好于预期，下半年再加把力，能否完成全年目标？彭华岗表示，虽然上半年生产经营情况为完成全年的目标任务奠定了很好的基础，但下半年中央企业改革发展各项工作都面临着困难和压力，实现目标还要加强这5方面工作：扎实推动中央企业经营发展稳增长；全面实施国企改革三年行动；全力推动中央企业科技创新；积极推进国有资本布局优化和结构调整；认真抓好重大风险防范化解。

“力争绝大多数中央企业效益持续快速增长，力争中央企业总体效益实现正增长。”彭华岗说。

《 人民日报 》（ 2020年07月17日 07 版）

(责编：牛镛、曹昆)