人民网>>财经

央企运行明显改善(权威发布)

6月营业收入和利润同步实现同比正增长

本报记者  赵展慧

2020年07月17日04:57  来源：人民网－人民日报
 

 

　　核心阅读

　　今年6月份，中央企业实现营业收入2.9万亿元、净利润1664.8亿元，同比分别增长0.6%和5%。

　　面对错综复杂的环境，中央企业收入和利润同步实现正增长，十分不易。一方面，国内出色的防疫抗疫成绩为国民经济恢复创造了有利条件；另一方面，中央企业全面深化提质增效工作，全力拓市场、抓生产、控成本、稳投资，作出了巨大努力。

　　

　　在7月16日召开的国新办发布会上，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍上半年央企经济运行的具体情况时表示，中央企业经济运行明显改善，积极变化明显增多，6月份当月收入和利润同步实现正增长。

　　上半年收入和利润降幅较一季度收窄，6月收入和利润均实现正增长

　　今年上半年，多数中央企业受新冠肺炎疫情影响遇到了阶段性困难，随着我国疫情防控向好态势进一步巩固，社会生产生活秩序加快恢复，5月份以来中央企业生产经营加快好转。

　　彭华岗介绍，上半年中央企业累计实现营业收入13.4万亿元，同比下降7.8%，降幅较一季度收窄4个百分点，收入降幅已连续3个月收窄；累计实现净利润4385.5亿元，同比下降37.7%，降幅较一季度收窄21.1个百分点，较1—5月收窄12.6个百分点。

　　6月份，中央企业更是实现营业收入和净利润双双正增长。其中营业收入2.9万亿元，同比增长0.6%，多数企业已经恢复或超过同期水平；净利润1664.8亿元，较5月份增加646.3亿元，同比增长5%，也是今年以来首次实现月度净利润正增长。

　　看行业，重点行业生产经营加快恢复，逐步好转。

　　上半年中央企业钢材产量、原油产量、发电量和售电量等指标已经恢复到去年同期水平的98%以上；承接新船订单同比增长21.2%，电力装机容量同比增长5.1%，商品煤销售量同比增长1.8%，氧化铝产量、发电设备新接订单等指标均保持正增长。

　　二季度成品油销量比一季度提高近40%，同比去年也有所提高。两家电网公司售电量在2月份当月同比骤降10.9%的情况下，逐步恢复好转，4月份降幅收窄至-1.3%，5月当月转为正增长4.6%，6月当月同比增长6.5%。

　　“油、电、煤等基础行业实物量指标出现边际改善，反映出国民经济持续改善，也为下半年经济运行工作提振信心。”彭华岗说，还有军工行业、通信行业、建筑行业等对利润贡献比较大。

　　看企业，经营趋于稳定，多数企业月度收入和利润已恢复或超过同期水平。

　　有57家中央企业6月当月收入同比增长，33家企业当月收入增幅超过10%；有58家中央企业6月当月净利润同比增长，46家企业当月净利润增长超过10%。

　　彭华岗认为，面对今年错综复杂的环境，央企6月份收入净利润能够再创新高，十分不易。一方面，国内出色的防疫抗疫成绩为国民经济恢复创造了有利条件；另一方面，中央企业全面深化提质增效工作，全力拓市场、抓生产、控成本、稳投资，作出了巨大努力。

　　上半年完成固定资产投资1万亿元，降低全社会运行成本超过1200亿元

　　收入、利润恢复正增长之外，中央企业投资也率先实现正增长。

　　上半年，中央企业完成固定资产投资1万亿元，同比增长7.2%，增速较1—5月加快5.9个百分点，较一季度加快11.7个百分点。

　　自3月份全面复工以来，中央企业月度固定资产投资增速分别为4.1%、11.8%、13%、21.2%，呈逐月加快态势，二季度累计完成固定资产投资6730.7亿元，同比增长14.8%。分行业看，发电、汽车、通信、冶金等行业上半年固定资产投资增速超过15%。

　　为了助力湖北疫后重振，6月3日，有关中央企业和湖北省一共签订了72个合作项目，总投资额3277亿元。

　　稳投资，中央企业还将持续发力。彭华岗介绍，下半年将继续引导支持企业重点围绕提升产业基础能力，突破产业链关键核心技术薄弱环节、维护产业链安全等领域加大投资力度，抢抓5G、工业互联网、数据中心等新基建投资机遇，积极有序推进项目开工建设，做好高质量投资项目的储备，积极吸纳社会资本，拓宽融资渠道。

　　围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，中央企业还全力帮助中小企业战疫情、缩成本、渡难关，坚决执行国家降电价、降气价、降资费、降路费、降房租政策，上半年累计降低全社会运行成本超过1200亿元。

　　彭华岗分析这1200亿元的构成：“两家电网企业合计降低用户成本540亿元，三家通信企业让利420亿元，三家石油石化企业降低下游企业用能成本180亿元，此外，累计为小微企业减免租金也超过40亿元。”

　　下半年，中央企业将主要在三方面继续支持中小企业发展：加大油电煤运等基础供应力度；继续贯彻降费让利的政策；加强和各类企业特别是产业链、供应链中小企业的合作，用投资拉动整个产业链、供应链发展。“现在我们正在积极开展中央企业欠款清欠工作，特别是对中小企业的没有分歧的欠款，该还的尽早归还。”彭华岗说。

　　全面实施“国企改革三年行动”，下半年5方面举措力争实现全年目标

　　加快恢复生产经营的同时，改革也不能停步。最近，中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《国企改革三年行动方案》，未来三年国有企业改革图景逐渐清晰。

　　彭华岗介绍，《方案》有4个“突出”：一是突出了抓落实见行动，对各项重点任务明确国企改革的时间表、路线图提出明确的任务举措，做到可量化、可考核；二是突出抓重点、补短板、强弱项，坚持问题导向，有针对性地提出措施，而不是面面俱到；三是突出系统集成、协同高效，有些改革任务单靠某个措施难以奏效，要综合运用多项措施，多管齐下；四是突出攻坚克难打歼灭战，在一些重要领域的改革明确了目标和时限要求，在三年行动中集中力量攻坚。

　　上半年中央企业总体上经营业绩好于预期，下半年再加把力，能否完成全年目标？彭华岗表示，虽然上半年生产经营情况为完成全年的目标任务奠定了很好的基础，但下半年中央企业改革发展各项工作都面临着困难和压力，实现目标还要加强这5方面工作：扎实推动中央企业经营发展稳增长；全面实施国企改革三年行动；全力推动中央企业科技创新；积极推进国有资本布局优化和结构调整；认真抓好重大风险防范化解。

　　“力争绝大多数中央企业效益持续快速增长，力争中央企业总体效益实现正增长。”彭华岗说。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月17日 07 版）

(责编：牛镛、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved