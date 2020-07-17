6月共发行债券4.2万亿元

本报北京7月16日电 （记者吴秋余）中国人民银行16日发布6月份金融市场运行情况，数据显示，6月份，我国债券市场共发行各类债券4.2万亿元。其中，国债发行6848.4亿元，地方政府债券发行2866.8亿元，金融债券发行7262.6亿元，公司信用类债券发行1.02万亿元，资产支持证券发行914亿元，同业存单发行1.4万亿元。截至6月末，债券市场托管余额为107.8万亿元。
货币市场方面，6月份，银行间货币市场成交共计91.1万亿元，同比增长22.43%，环比下降9.99%。6月份，同业拆借月加权平均利率为1.85%，较上月上行60个基点；质押式回购月加权平均利率为1.89%，较上月上行60个基点。
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