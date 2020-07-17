上半年农产品市场总体平稳 稻谷小麦库存充足

本报北京7月16日电 （记者高云才、郁静娴）记者从农业农村部获悉：今年以来，我国农产品供给总体充足，市场运行总体平稳。上半年，我国农产品市场经受住了新冠肺炎疫情考验，农产品供给总体平稳有序，一些品种受国际市场传导、国内供需矛盾等因素叠加影响，出现阶段性较大幅度波动。
稻谷、小麦供给充足，价格短期波动后恢复正常。6月，稻米、小麦价格略有回升，但整体依然基本平稳。总体看，由于连年丰产、库存充足，稻谷、小麦和下游米面市场受疫情影响有限，价格保持基本稳定。
猪肉市场价格大体呈“V”形走势。春节以来，受产能持续增长和疫情导致消费恢复较慢影响，猪肉批发市场价格持续下跌。6月以来，餐饮业恢复经营，工厂复工，学校复课，受消费拉动影响，批发价格在连续15周下跌后连续6周上涨；7月以后市场供应将持续改善。
蔬菜、水果等“菜篮子”产品价格呈现阶段性波动，总体符合常年季节性规律。3月后，各地物流逐步畅通，蔬菜价格呈明显的季节性下跌，并回落至常年水平。
农业农村部有关负责人表示，目前我国夏粮已获丰收，主要粮食作物种植面积基本稳定，稻谷、小麦库存充足，大体相当于全国人民一年的消费量。生猪产能持续恢复，“菜篮子”产品稳产保供扎实推进，再加上国际多数大宗农产品供给总体充足、价格低位运行，下半年保持农产品市场总体稳定的基础和条件较好，“吃粮、吃菜、吃肉”总体有保障。
《 人民日报 》（ 2020年07月17日 02 版）
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】