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上半年农产品市场总体平稳 稻谷小麦库存充足

2020年07月17日07:27  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京7月16日电  （记者高云才、郁静娴）记者从农业农村部获悉：今年以来，我国农产品供给总体充足，市场运行总体平稳。上半年，我国农产品市场经受住了新冠肺炎疫情考验，农产品供给总体平稳有序，一些品种受国际市场传导、国内供需矛盾等因素叠加影响，出现阶段性较大幅度波动。

　　稻谷、小麦供给充足，价格短期波动后恢复正常。6月，稻米、小麦价格略有回升，但整体依然基本平稳。总体看，由于连年丰产、库存充足，稻谷、小麦和下游米面市场受疫情影响有限，价格保持基本稳定。

　　猪肉市场价格大体呈“V”形走势。春节以来，受产能持续增长和疫情导致消费恢复较慢影响，猪肉批发市场价格持续下跌。6月以来，餐饮业恢复经营，工厂复工，学校复课，受消费拉动影响，批发价格在连续15周下跌后连续6周上涨；7月以后市场供应将持续改善。

　　蔬菜、水果等“菜篮子”产品价格呈现阶段性波动，总体符合常年季节性规律。3月后，各地物流逐步畅通，蔬菜价格呈明显的季节性下跌，并回落至常年水平。

　　农业农村部有关负责人表示，目前我国夏粮已获丰收，主要粮食作物种植面积基本稳定，稻谷、小麦库存充足，大体相当于全国人民一年的消费量。生猪产能持续恢复，“菜篮子”产品稳产保供扎实推进，再加上国际多数大宗农产品供给总体充足、价格低位运行，下半年保持农产品市场总体稳定的基础和条件较好，“吃粮、吃菜、吃肉”总体有保障。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月17日 02 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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