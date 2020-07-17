近日，宁夏宝丰能源集团股份有限公司一体化太阳能电解水制氢储能及综合应用示范项目在宁夏开工建设。该项目是目前国际顶级制氢储能项目，预计建成后合计年产氢气1.6亿标方，每年可减少煤炭资源消耗25.4万吨、减少二氧化碳排放约44.5万吨。

氢能源是目前已知最绿色清洁的能源，通过太阳能电解水所生产的氢气是真正意义上的“绿色氢气”。当前，在行业整体发展的压力下，“绿氢”项目的启动对推广发展清洁能源具有重要的示范意义。

从传统能源迈向新能源领域

根据万得数据统计显示，A股化工行业上市公司2019年净利润相比2018年同比降幅较大。但最新披露的财报显示，宝丰能源2019年净利润增速远超整个化工行业平均利润增速，同比增长2.88%。

宝丰能源逆势上扬，得益于公司近年来始终坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，科学布局，优化产品结构，提升产品附加值，积极探索高质量绿色发展新路子。

此次开工建设的太阳能电解水制氢储能及综合应用示范项目，在发电领域具有建设成本优势。“以‘光伏能源+氢能源’为路径积极探索新能源替代化石能源，推动新能源的多场景综合利用。”宝丰能源总裁刘元管说。以燃料电池为代表的交通领域是氢能应用的突破口与主要市场，直接将氢能产业化，运用于能源、交通、工业、建筑等领域，氢能源有望逐步替代传统化石能源，拥有极大发展空间。

当前，工信部已启动《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》编制工作，将以新能源汽车高质量发展为主线，研究重点向燃料电池汽车拓展，氢能源的广泛应用也将获得突破性进展。据测算，相关市场将达到万亿元产值，宝丰能源看准市场，正在优先布局。

推动煤化工与新能源融合发展

宝丰能源在积极布局新能源市场的同时，也在优化升级传统能源产业，推动电解水制氢装置与公司新型煤化工产业有效融合，降低产业链综合成本。

“新项目所产生的氢气将与公司现有煤化工产业链有机结合，即将太阳能电解‘绿氢’补入甲醇装置耦合生产甲醇和烯烃等材料，强化公司循环经济产业集群优势，并实现甲醇生产过程的降本增效和节能减排；另一方面，还将配套进行制氢储能、氢气储运、加氢站建设，通过与城市氢能源示范公交线路协作等方式拓展应用场景，实现氢能产业链一体联动发展。”刘元管说。

另外，宝丰能源正进行规划建设的300万吨焦化多联产项目，每年所产焦炉煤气可生产12亿方氢气，将进一步提升公司氢气产量，节约煤炭资源消耗，降低二氧化碳排放。

“焦炭气化制220万吨/年甲醇项目已于5月29日联合试车成功。投产后，宝丰能源的甲醇产能将增加130%，届时公司生产所需甲醇将实现全部自给，为进一步降低烯烃生产成本、培育公司核心竞争优势奠定基础。”刘元管说。

扩展渠道、扩充市场

疫情发生后，在坚持疫情防控守土有责、守土尽责的基础上，宝丰能源精确分析、精准排产，一手抓安全生产和产线的满负荷运行，一手抓扩展渠道、扩充市场、扩大销售，全力保障产销循环运转顺畅。同时，公司充分发挥优势，结合疫情防控，打出了一系列转产新牌号、投产新产能、以增产促保障的“组合拳”。

结合公司装置工艺特点，公司决定以一套聚丙烯装置转产高熔指纤维料聚丙烯产品S2040。每吨高熔指纤维聚丙烯S2040所生产的无纺布约可制成一次性外科口罩90万—100万个或N95口罩20万—25万个。

从确定转产到产品下线再到首批产品发货起运，宝丰能源这次驰援防控的紧急行动仅用时13天。

4月下旬，面对“口罩心脏”熔喷布紧缺、市场混乱的情况，宝丰能源又开建7条熔喷布原料产线。新建的熔喷布产线所用原料全部来自公司自产的高熔指纤维聚丙烯产品，实现了公司从煤炭原料到聚丙烯再到熔喷专用料生产的无缝衔接。

从最初的生产受限，到统筹推进疫情防控和复工复产再到积极转产抗疫物资，宝丰能源尽己所能稳定供应链、发展链，共克时艰，践行社会责任。

“能源和环境是当今人类面临的两大问题。”刘元管说，宝丰能源以更高视野、更优布局、更新科技开启新能源替代应用发展的新征程，努力实现煤炭资源高效、清洁利用，打通以煤替代石油的路径，着力打造中国煤化工产业占位国际领先水平的标杆样本。

《 人民日报 》（ 2020年07月17日 07 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)