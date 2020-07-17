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再次展现巨大韧性 中国经济二季度同比增3.2%

2020年07月17日07:30  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据新华社北京7月16日电　（记者陈炜伟、郁琼源）中国经济再次展现巨大韧性。国家统计局16日发布数据，初步核算，上半年国内生产总值456614亿元，按可比价格计算，同比下降1.6%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，增速转正来之不易。

　　国家统计局新闻发言人刘爱华在当天举行的国新办发布会上说，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，复工复产、复商复市加快推进，上半年我国经济先降后升，二季度经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏。

　　“同时也要看到，一些指标仍在下降，疫情冲击损失尚需弥补。”刘爱华说，当前全球疫情依然在蔓延扩散，疫情对世界经济的巨大冲击将继续发展演变，外部风险挑战明显增多，国内经济恢复仍面临压力。要扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保各项决策部署落地生根，推动我国经济行稳致远。

　　（详细报道见第三版） 

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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