央企月度收入和利润实现双增长 多行业6月效益恢复或超同期水平

据新华社北京7月16日电 （记者王希）国务院国资委16日发布数据，今年6月份，中央企业实现营业收入2.9万亿元、净利润1664.8亿元，同比分别增长0.6%和5%。
统计显示，上半年，中央企业累计实现营业收入13.4万亿元，同比下降7.8%，降幅较1至5月收窄2.1个百分点，较一季度收窄4个百分点，降幅连续3个月收窄。分行业看，建筑、汽车、通信等行业上半年营收同比实现增长。上半年，中央企业累计实现净利润4385.5亿元，同比下降37.7%，降幅较1至5月收窄12.6个百分点，较一季度收窄21.1个百分点。
值得关注的是，6月份，中央企业扭转了今年以来月度效益同比下滑态势，绝大多数行业月度效益恢复或超过同期水平。其中，发电、冶金、建筑等行业6月当月效益同比增速超过10%；石油石化企业6月当月净利润同比增长7.9%，年内月度效益首次实现正增长。
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