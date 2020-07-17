毒海参脏毛巾上榜 “3·15”打假对准民生

养海参用敌敌畏、做汉堡用过期面包、旧袜子成毛巾原料……延期4个月，7月16日晚，央视财经“3·15”晚会矛头直指与百姓生活密切相关的衣食住行领域。“凝聚力量、共筑美好”，用法治力量驱除市场“劣币”，消费复苏才能真正惠及民生。在晚会上，包括汉堡王、永亮毛巾等一批企业被点名，涉及产品在各大电商平台已经纷纷下架。

海参水“深”

今年“3·15”晚会第一个点名的是山东即墨地区的海参养殖业。据央视报道，在山东即墨地区，海参养殖中使用敌敌畏的现象非常普遍。

山东即墨是我国主要海参养殖区域之一。恒生源是当地规模较大的海参养殖基地之一，拥有上百个海参养殖池塘。2019年10月是海参苗培育期，央视记者暗访发现，为清除不利海参生长的其他植物，养殖户往池塘里加了敌敌畏，50亩池塘使用了20箱敌敌畏。每箱敌敌畏重6公斤。

按照我国农药管理条例规定：农药使用者不得扩大农药的使用范围。而敌敌畏的使用范围显然不包括海参养殖。

养殖户称，使用敌敌畏的多少完全凭经验，由于敌敌畏毒性很大，池塘里的生物几乎灭绝。而据兽药店工作人员称，海参有很强的抗药性，不怕药死。

同时，即墨还有一种大棚养殖海参苗的方式。央视报道中，一家水产药品服务中心的老板表示，大棚养殖海参在换水的时候容易诱发疾病，这时候需要使用一些抗生素来预防。

而在山东湾子口村，还有人用麦芽糊精淹泡海参。老板说，浸泡三天，然后经过相关步骤就可以销售，业内把这种用麦芽糊精加工的海参称为“料干”。经过麦芽糊精浸泡，干海参的用料就可以减少1/3。

此外，到了海参苗出苗的时候，会有南方商人收购拉到南方养殖。从业者透露，由于北方水温低，海参需要3-5年的生长期，南方水温高，海参生长很快，一般3-5个月就可以捕捞成品，海参养成后再拉回北方市场加工销售。经销商透露，真正的北方海参生长周期长、价格高，一般消费者很难辨别，因此不少商家都会用南方海参冒充北方海参。

夏天正是海参销售旺季。目前国内市场上，国产海参的受欢迎程度大于进口海参。尤其是国内的北方海参，以山东海参和辽宁海参为主流。不过，国内海参市场乱象横行。在养殖端，我国海参养殖大多以散户养殖为主，都是通过养殖户自行摸索，没有形成组织化引导，抗风险能力非常低。市场上的海参产品质量因而参差不齐。

过期汉堡王

大型连锁餐饮品牌汉堡王成为第二个曝光企业。在视频中，汉堡王存在偷工减料、使用过期食品等问题。在餐饮业内人士看来，对于这个大型国际餐饮连锁品牌而言，以这种方式亮相“3·15”会对汉堡王的品牌形象会造成严重影响，尤其是在汉堡王中国不断尝试本土化并加速国内市场布局的当下，希望汉堡王能尽快就此事做出调查和整改。

根据视频内容显示，被曝光的南昌市汉堡王红谷滩天虹店员工在明知产品制作流程和配料标准的情况下，却偷工减料，不是少放一片西红柿就是少放一片芝士。此外，汉堡王还存在修改食材日期，销售过期食品的情况。汉堡王门店内明明设置有食材到期提醒的装置，但门店的工作人员会选择无视过期提示，重新将已经闪烁红灯（表示该储藏柜的食物已经过期）的储藏柜设置为绿灯（表示该储藏柜食物新鲜），然后继续售卖。此外，该门店当班经理发现面包到期后，会吩咐员工更换标签。员工将这批面包上旧的标签撕掉，换上了新的标签。第二天继续把这批过了保质期的面包拿出来，做成汉堡卖给了顾客。

除了上述门店，在汉堡王南昌王府井店，不仅仅是过期面包被重新修改保质期再销售，过期的南美风味鸡腿排同样被要求修改标签，延长保质期。南昌市多家汉堡王餐厅的员工们已经对此见怪不怪。当采访记者询问店员，这种更换标签延长保质期的方式企业上层是否知情，南昌市汉堡王铜锣湾店店长在视频中说道：“总部也知道。人家都是从基层做起，当店长当了多少年了。”

北京商报记者也联系到汉堡王中国的相关负责人，但截至记者发稿时，对方并未对此事作出明确回应。

在一位不愿透露姓名的餐饮行业专家看来，此次事件对于汉堡王的品牌形象会造成严重的影响，并且由于汉堡王国际知名连锁餐饮品牌的身份，这样的事件其实对整个行业都会造成一定的打击，因为会有部分消费者认为如果连汉堡王都做不好食品卫生安全工作，那其他餐饮品牌也很难做好。虽然汉堡王在国内仍有一些加盟的门店，此次被曝光的门店是否是汉堡王旗下的加盟店还不得而知，但即便如此也会对汉堡王长期塑造的品牌形象和积累起的品牌影响力造成一定的打击。

毛巾正反面

被曝光的还有国内毛巾著名产地河北省高阳县的毛巾生产乱象。

河北省高阳县是中国最大的毛巾生产基地，年产毛巾50亿条，约占全国总产量的1/3。然而央视报道发现，虽然标注着执行国家标准，但有的毛巾实际上却无法保证检测合格。

永亮毛巾是高阳较大的毛巾生产企业之一，在暗访视频中，该公司销售翟经理表示，毛巾分为两种，一种是保证检测合格，另一种是特卖会的低价毛巾，无法保证质量合格。

这种不合格的毛巾用便宜的纱线加工。而这些便宜的纱线由再生棉加工而成。再生棉则是由没有经过任何消毒程序的旧衣袜经过机器搅碎后制成的。“开出来的成品棉花看上去不是特别白，而且里面充满灰尘和杂质。”

各种各样的下脚料甚至旧衣服加工的再生棉没有标注任何产品信息及警示语就卖到纱线厂做成纱线，纱线上同样不标注警示语就卖给毛巾厂最终做成了毛巾，而对于原料厂存在的各种问题，各环节的从业者都心知肚明。有从业者曝出了其中的秘密：“正规的棉花一吨16000多元，14支纱线的下脚料多便宜，但脱毛率没一个达标的。”

曝光的永亮毛巾生产公司为河北永亮纺织品有限公司。天眼查显示，该公司成立于2002年，实缴资本为2000万元，经营范围涉及毛巾类制品、床上用品、针织品、婴儿用纺织品生产及销售等。该公司曾因在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品被处罚。

(责编：李都也(实习生)、李栋)