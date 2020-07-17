175天后电影院重启 首部电影已定档

原标题：175天后 电影院重启

终于等到你！7月16日，国家电影局正式发布《关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》（以下简称《通知》），明确指出，低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于7月20日有序恢复开放营业。在经过了175天的漫长等待之后，电影院的大银幕终将再次鲜活起来。

上座率不超30%

春天可能会迟到，但绝不会缺席。7月16日，入伏第一天，已在“寒冬”中等待了数月的电影人，迎来了真正的“春天”。

当天中午，国家电影局正式发布《通知》，明确低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于7月20日有序恢复开放营业。但对于中高风险地区，因防控的需求，暂不开放营业，假若低风险地区调整为中高风险地区，电影院也要及时按要求暂停营业。

《通知》甫一发布，多家院线及影投公司立即发布复工的消息。其中，万达集团官方微信发文称，万达影城正在做好防疫安全各项措施，等待与观众在影城重逢。同时，卢米埃影城也通过官方微信表示，影城正在积极筹备复工工作，将严格执行国家规定，有序恢复营业。而北京UME影城也发布了即将开业的短视频。

北京商报记者注意到，受到电影院逐步开放这一利好消息的影响，相关影视股的股价在7月16日午盘后集体拉升，IMAX涨7％，猫眼娱乐涨6％，阿里影业涨3.4％，浙江广厦上涨7.9%，万达电影上涨5.89%，北京文化上涨5.48%；此外，唐德影视、欢瑞世纪、中国电影、文投控股、横店影视均出现了2%以上的涨幅。

不过到当天收盘时，部分影视上市公司的股价出现了涨跌不一的情况，截至7月16日15时，万达电影、北京文化等公司的股价均保持上涨，分别上涨1.11%、2.44%。

中国文联电影艺术中心主任饶曙光认为，此次文件的发布无疑是一个提振电影市场的好消息，虽然有限流和管理的要求，但从社会层面而言，为进一步防控疫情，较为慎重地恢复运营是正确的方式。

对于疫情防控问题，国家电影局也同步发布了《中国电影发行放映协会电影放映场所恢复开放疫情防控指南》（以下简称《防控指南》），在售票方式上，明确全部采取网络实名预约、无接触方式售票；实行交叉隔座售票，保证陌生观众间距1米以上；每场上座率不得超过30%。

与此同时，《防控指南》还指出，电影放映场所减少放映场次，日排片减至正常时期的一半，控制观影时间，每场不超过两个小时。

首部电影已定档

电影院打开大门的哨声已经吹响，消毒卫生也正在按规操作，目前最受期待的便是哪些影片将会率先与观众见面。

在饶曙光看来，“影院复工后的初期会是一个过渡的状态，据我所知会是一些文艺片，而这类影片比较小众化，没有头部影片那么吸引观众。但头部影片也还在观望市场情况，市场慢慢增长、稳定之后这些影片陆续上映才会慢慢恢复到原来的经营状态，或者建立一个新常态”。

北京商报记者注意到，首部定档影片已经浮出水面，即青年导演王丽娜的长片导演处女作《第一次的离别》，正式定于7月20日公映，该片曾获第69届柏林国际电影节新生代儿童单元“最佳影片”、第31届东京国际电影节亚洲未来单元“最佳影片”等多项国际大奖。

随后，奇幻爱情电影《我在时间尽头等你》也宣布了重新定档的时间，计划于七夕（8月25日）上映。此外，今年3月，业内也曾传出一份复映影片片单，包括《中国合伙人》《狼图腾》《战狼2》《流浪地球》和《何以为家》等作品。

值得注意的是，对于此前被撤档的影片，观众仍然抱有较大的期待。据猫眼专业版显示，此前撤档影片想看数保持明显增长，其中《唐人街探案3》在上半年新增想看数126万，《姜子牙》也有超50万的新增，均是观众翘首以待的热门影片。

在风山渐文化传播（北京）有限公司董事长王兵看来，电影院开放后肯定会有一波报复性消费，但市场的不确定性也很大，且影院开放时还需要限流并遵守一系列防疫规定，并不是一个正常运营的状态，这对头部大制作的影片来说是有很大风险的，但也需要有春节档这类重量级的影片上映才可以带动消费。

影厅内原则上禁止饮食

虽然电影院数月无法营业，但观众对于电影的期待并未削弱。而此次电影院恢复营业，不只是令经营者分外激动，影迷们同时也异常兴奋。据猫眼专业版显示，从2月至5月，公众对重回影院观影的期待正随着疫情形势的好转而显著回升，并从2月54%的期待指数增长至3月的74%，而到了5月，期待重回影院的占比则达到了88%。

在各方兴奋之余，如何保证卫生与消毒，让影迷安心在电影院观影，也是各方当下重点关注的领域。美嘉欢乐影城三里屯店店长宋先生向北京商报记者透露，虽然目前影院方面还没有接到公司下发的具体复工时间的通知，但影院已经为后续的开业提前做好准备，且每天均会做好杀毒等安全防护工作。

与此同时，《防控指南》也对电影院加强清洁消毒作出明确的要求。其中，大堂、影厅、卫生间、走廊、疏散通道等公共区域，每日不少于2次喷雾消毒。而售取票机、商品售货区、自动贩卖机、公共区域座椅、入口闸机、卫生间等重点区域，每日不少于5次擦拭消毒。此外，影厅座椅扶手、3D眼镜等观众直接接触物品，每场消毒一次。同时，还要做好垃圾分类处理，防疫用品类垃圾应定点投放，日产日清。

另外，对于影院内的饮食问题，《防控指南》也指出，原则上禁止售卖饮料零食，影厅内原则上禁止饮食。

某影投公司经理周翔表示，开年至今，全国各地的影院所做的一件事，便是为复工进行准备，“停业阶段除了提升员工专业服务能力外，还针对疫情对员工进行清洁消毒的培训，为的就是在影院恢复营业后，员工能第一时间去完成相应工作，保证各项环节高效实施”。北京商报沸点调查小组

(责编：李都也(实习生)、李栋)