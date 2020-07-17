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一过会一挂牌 商业银行2020年IPO“破冰”

孟凡霞 吴限

2020年07月17日07:43  来源：北京商报
 

　　历经半年多时间的沉寂，2020年商业银行IPO终于有了成功闯关者。7月16日早间渤海银行成功在港交所挂牌上市，晚间厦门银行顺利通过证监会发审委审核，一举打破了上半年无一家银行实现IPO的局面。在分析人士看来，在鼓励银行多渠道补充资本的背景下，未来银行IPO审批速度有望恢复。

　　圆梦资本市场

　　A股市场将再迎来一家城商行。7月16日，证监会发布第十八届发审委2020年第105次会议审核结果显示，厦门银行首发获通过，这也是今年首家A股发行成功过会的银行。

　　招股书显示，厦门银行计划登陆上海证券交易所，此次公开发行股票总数占发行后总股本的比例不高于25%，发行后总股本不超过约31.67亿股。厦门银行表示，此次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实资本金，提高资本充足率。

　　资料显示，厦门银行前身先后为厦门城市合作银行、厦门市商业银行，成立于1996年，现有注册资本23.75亿元。该行开启A股上市征程始于三年前。2017年11月，厦门银行向证监会递交了IPO申报稿，证监会于同年12月初披露了该行招股书，并于2018年10月更新招股书。

　　从经营业绩来看，厦门银行2019年实现营业收入45.09亿元，同比增长7.73%；归属于母公司股东的净利润17.11亿元，同比增长21.41％。

　　在厦门银行成功“闯关”的同日，渤海银行也圆梦资本市场，完成H股上市。当日，渤海银行成功在香港联交所挂牌上市，成为今年首单银行IPO项目，也是第10家上市的全国性股份制银行。上市首日该行盘中最低跌至4.71港元/股，不过临近收盘，股价又快速拉升，当日收于4.8港元/股，持平发售价。据悉，渤海银行此次发售股份28.8亿股，发售价为每股4.8港元，募集资金总额约为134.7亿港元。

　　光大银行金融市场部分析师周茂华表示，中小银行通过IPO上市，有助于理顺股权结构混乱等历史遗留问题，有效化解金融风险，提升内部治理效率增强竞争力，提升银行自身的品牌效应等。

　　18家银行排队

　　因业务发展、资本金补充的需要，银行对于上市融资一直充满着热情。今年以来，已有湖州银行、重庆三峡银行和广州银行3家银行递交了A股招股书，排队候审的阵营不断扩大。

　　根据证监会披露的最新数据，截至7月9日，除了厦门银行外，A股还有18家银行在排队候审，并且均为中小银行。其中，15家银行处于“预先披露更新”名单，包括兰州银行、齐鲁银行、重庆银行、厦门农商行等；湖州银行处于“已反馈”状态，近日加入IPO排队队伍的重庆三峡银行和广州银行处于“已受理”阶段。

　　从上市流程来看，进入“预先披露更新”状态后，意味着距离发审会审核只差临门一脚。从排队时间来看，上述15家银行的等待时间均已超过一年，兰州银行、浙江绍兴瑞丰农商行甚至已经等待了三年多时间；厦门农商行、江苏大丰农商行也排队了两年半时间。

　　H股上市方面，也有多家银行正在推进。例如，东莞农商行提交的H股上市申请材料于6月19日获得证监会接收，并于6月28日递交H股招股书。威海市商业银行4月15日向港交所正式递交了上市申请。新疆汇和银行今年1月向港交所提交H股上市申请。

　　尽管银行上市热情升温，但是与前两年的“盛况”相比，今年的IPO审核进程却明显放缓，目前仅有1家银行成功过会。而回顾前两年，2018年有6家银行过会，2019年全年8家银行顺利登陆A股，仅上半年就有紫金农商行、西安银行、青岛银行、青岛农商行4家银行实现A股挂牌上市，苏州银行通过发审委审核。

　　对于今年上半年银行业IPO节奏放缓的原因，资深投融资专家许小恒认为，当前全球潜在的金融风险挑战加剧以及疫情影响，令很多中小企业都面临流动性风险。相关银行的风险事件也引起了监管层的关注，所以从IPO审核角度，证监会更加关注中小银行的资产质量和风险情况，出于担心中小银行资产质量持续恶化等因素的考虑，审慎推进中小银行IPO审核。例如，根据证监会公告显示，发审委会议要求厦门银行结合疫情发展情况，说明对新冠疫情影响比较严重的行业客户是否予以持续评估；说明2020年上半年逾期贷款占贷款比重和不良贷款率是否持续上升，相关风险提示是否充分披露等情况。

　　节奏有望恢复

　　今年以来，中小银行资本补充问题受到关注，监管部门也多次重点提及鼓励银行多渠道补充资本，并不断探索“补血”新途径。银保监会新闻发言人近日表示，坚持内源和外源相结合的方式补充资本，支持银行发行普通股、优先股、无固定期限资本债券、二级资本债等资本工具。

　　而上市是能够补充最为稀缺的核心一级资本的重要渠道之一，在今年的银行IPO已然“破冰”的情形下，未来的监管审核节奏有望恢复。

　　新网银行首席研究员董希淼表示，上半年受特殊因素的影响，银行IPO审批节奏有所放缓，但是在支持银行多渠道补充资本的背景下，再加上目前有些中小银行较为优质，反而应该鼓励、加快其上市的进程。“目前还有18家银行排队，应该加快上市进程。”

　　不过也有专家持谨慎态度。北京科技大学经济管理学院金融工程系教授刘澄表示，对于未来的审核节奏，监管层还要衡量下半年资本市场的走势来确定，要考虑资本市场扩容的速度、投资者承受能力等方面，要以资本市场的稳定为前提。如果下半年资本市场能保持持续向上的发展，银行IPO审批速度有望恢复正常。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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