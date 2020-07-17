“3·15”晚会再曝消费陷阱 趣头条屡现违规广告

原标题：“3·15”晚会再曝消费陷阱

本报记者 袁璐 陈雪柠

汉堡王用过期面包做汉堡，“神车”宝骏560屡现变速箱故障，趣头条广告无资质也能投放……因疫情延期4个月后，2020年“3·15”晚会昨晚播出，再度曝光生活中的消费陷阱和黑产业链。今年晚会主题定为“凝聚力量、共筑美好”，更加关注新产业、新业态和新消费模式。

汉堡王用过期面包做汉堡

在汉堡王南昌红谷滩天虹店，工作人员在制作汉堡时偷工减料。更为恶劣的是，当班经理发现面包到期后，很自然地吩咐员工更换标签。第二天记者发现，这批过了保质期的面包被陆续拿出来，做成汉堡卖给了顾客。即便到了食物容易发霉变质的夏天，保质期照改不误。

【连夜回应】针对该问题，汉堡王中国发出声明，向消费者致歉，将对这些餐厅进行停业整顿调查。被点名的南昌市汉堡王红谷滩天虹店、汉堡王南昌王府井店、南昌市汉堡王铜锣湾店已全部在大众点评App下架。

宝骏因变速箱故障跌落“神坛”

宝骏560，一度被车主们戏称为“神车”。然而，频繁发生的变速箱故障让不少车主陷入窘境。“没有任何明显的特征，就是行驶在路上，加油门直接不走了。”河南驻马店车主赵先生介绍，4S店为其更换变速箱没多久，只开了2000多公里，车辆再次失去动力，问题还是变速箱故障。

大量车主反映遇到了类似问题，但4S店给出的解决方案都是更换变速箱总成，而一些已经换过一次甚至多次变速箱的车子，问题依旧存在。

【连夜回应】宝骏汽车官方微博发布声明称，已经成立专项工作组对此事展开调查。宝骏汽车表示，此次央视报道的为2017年6月29日至2017年11月30日生产的19680台宝骏560DCT1.5T中的部分车辆。现已开设专属热线进行沟通服务，电话号码为400-86-12345。宝骏汽车方面在声明中承诺，将不惜代价对用户遇到的产品质量问题负责到底。

趣头条屡现违规广告

“全球唯一，日益风靡”“快速减肥、月瘦30斤、永不反弹”……央视“3·15”晚会报道，在趣头条上，充斥着许多虚假宣传疗效的广告。除了虚假宣传疗效的广告，“边玩手机边赚钱”的广告也会频频出现在趣头条上。所谓轻松赚钱的方法，实际上是吸引用户参与赌博。

嗨学网退费难、美容院“套路”推销、万科尚城精装房施工问题等消费陷阱也被曝光。

【连夜回应】趣头条发布声明，目前公司已迅速成立广告生态治理专项工作组，正在对涉及的广告进行全平台彻查，一旦发现相关问题，坚决严厉清查和封禁。受此消息影响，趣头条昨晚美股开盘跌超过17%，App疑似在各大安卓应用商店下架。

(责编：李都也(实习生)、李栋)