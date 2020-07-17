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百家央企运行明显改善 6月收入、净利润同比增速转正

王希 陈灏

2020年07月17日07:47  来源：北京日报
 
原标题：6月央企收入、净利润同比增速转正

　　■上半年，中央企业实现营业收入13.4万亿元、净利润4385.5亿元。

　　■进入二季度，中央企业月度投资同比增速分别为11.8%、13%、21.2%，呈逐月加快态势。

　　突如其来的新冠肺炎疫情，打乱了各国经济发展的正常节奏，也给企业运行带来严峻挑战。作为国民经济“顶梁柱”，上半年中央企业改革发展成绩如何？

　　效益降幅持续收窄，投资增速逐月加快，多项改革进展积极……国务院国资委16日公布的一系列数据，勾勒出近百家央企运行明显改善的总体态势，展现了中央企业顶住压力、迎难而上的勇气和担当。

　　生产经营加速好转

　　7月的新疆戈壁滩，荒凉、炎热，大风一起，黄沙蔽日。

　　“在确保疫情防控和安全生产的基础上，我们正加紧施工，希望把被疫情耽误的时间抢回来。”国投电力哈密景峡风电项目现场总经理文志武最近比较忙。他和同事们几乎每天都要背着检修工具，爬上90米高的风机，在狭窄的机舱内作业，确保项目全部40台机组9月份能如期投产发电。

　　记者在近期调研中发现，面对错综复杂的国内外环境，中央企业千方百计加快现有项目建设和订单生产进度，有效发挥了国民经济“稳定器”“压舱石”作用。

　　上半年，中央企业实现营业收入13.4万亿元、净利润4385.5亿元，同比分别下降7.8%和37.7%，降幅均较1至5月有所收窄。其中，6月当月收入、净利润同比增速双双转正。

　　“总体上好于预期，为完成全年目标任务奠定了很好的基础。”对于央企上半年经营业绩，国资委新闻发言人彭华岗如此评价。

　　在他看来，央企“期中考”成绩不俗，一方面得益于全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，二季度宏观经济主要指标明显改善；另一方面，也源自中央企业在拓市场、抓生产、控成本、稳投资等方面做出的巨大努力。

　　以深化改革对冲疫情影响

　　困难越是增多，越要加快改革。

　　今年以来，国资央企改革开放不停步，一系列“硬核”举措接连落地——

　　“科改示范行动”二季度正式启动，圈定200余户国有科技型企业，力求将深化市场化改革与提升自主创新能力有机融合。

　　国资委先后整合修订央企金融衍生业务监管制度，规范有限合伙企业国有权益登记，强化央企参股经营投资管理，夯实转向“管资本”的制度基础。

　　“双百企业”推行职业经理人制度、央企控股上市公司实施股权激励等多项操作指引接连“出炉”，坚持市场化改革方向，助力改革覆盖面进一步扩大。

　　“疫情压力下，上半年一些行业面临较大困难，通过深化改革提质增效的紧迫性更强。压力也是改革的驱动力。”国资委研究中心研究员周丽莎说。

　　上半年的最后一天，中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》，备受关注的国企改革有望迎来新一轮提速升级。

　　彭华岗表示，下一步，国资委将以实施国企改革三年行动为重要抓手，推动中央企业在健全现代企业制度、积极稳妥深化混改等方面发力，力争取得新的改革成效，对冲经济下行压力。

　　全力跑好改革发展“下半程”

　　当前，中央企业运行出现不少亮点，但困难压力同样不容忽视。实现全年目标，如何跑好2020年改革发展“下半程”？

　　以提质增效行动为抓手，一些中央企业统筹国际国内市场，维护产业链、供应链安全，努力实现有质量、有效益的增长；一些中央企业聚焦于补短板、强弱项，谋划了一批优质转型项目，其中“两新一重”成为重点……

　　从数据看，进入二季度，中央企业月度投资同比增速分别为11.8%、13%、21.2%，呈逐月加快态势，发电、汽车、通信、冶金等行业上半年固定资产投资增速超过15%。

　　彭华岗表示，国资委和中央企业将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进，因时因势谋划，突出工作重点，千方百计夺回疫情造成的损失，全力稳经营、稳效益、稳增长，为国民经济持续健康发展作出积极贡献。

　　

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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