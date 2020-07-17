中基协：6月公募基金份额出现缩水

近日，中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公布6月份公募数据。数据显示，公募基金份额较五月底减少约1万亿份，16.90万亿元的资产净值相比5月底也有所缩水。具体而言，货币基金和债券基金被大量赎回，而权益基金规模则继续保持上涨，投资者“赎货基、购股基”现象明显。业内人士指出，债基、货基总规模锐降，可能与股市行情变化，资金切换有关。

中基协公布的数据显示，截至6月底，我国境内共有基金管理公司129家，管理的公募基金资产净值合计16.90万亿元，相比较5月底的17.64万亿元减少0.74万亿元，环比下降4.2%。其中货币基金大降0.85万亿元，而股票型基金和混合型基金则分别增长0.043万亿元和0.26万亿元。

就基金份额而言，16.2万亿份的公募基金份额相比5月底减少逾1万亿份。其主要原因便是货基和债基的“缩水”——货币基金总份额为7.57万亿份，较5月底缩水0.85万亿份，环比下降约10%，债券基金份额则“缩水”约0.21万亿份。

(责编：李都也(实习生)、李栋)