美联储“褐皮书”称美经济面临高度不确定性风险

当地时间15日，美国联邦储备委员会发布“褐皮书”报告显示，随着整体经济活动的增加，美国经济显现出复苏态势，但仍面临较大的不确定性风险。有分析指出，疫情反弹的严峻形势以及随之而来的新一轮封锁措施可能给美国经济带来新的冲击。

美联储对经济表示担忧

据美联储“褐皮书”报告显示，由于美国许多州解除了封锁令，消费活动开始恢复，整体经济活动有所增加，美国经济在7月初出现了复苏萌芽，但仍远低于疫情发生之前的水平，且经济前景依然维持高度不确定性。

报告显示，与5月份发布上一份“褐皮书”时相比，几乎所有辖区经济活动都出现增长，但总体而言商业状况仍然疲软，且经济前景取决于疫情持续时间及其对经济影响的严重程度。随着许多非必要企业重新开业，消费者支出回升。在汽车销售反弹以及食品饮料等行业持续增长的带动下，所有辖区零售额出现增长。

行业方面，受疫情严重打击的休闲和酒店行业有所改善，但远不及去年同期水平。多数辖区制造业活动上升，但也处于极低水平。物流运输活动整体上升，卡车和航空货运量增加。建筑业依然低迷，仅在一些辖区出现回升。房屋销售温和增长，但商业地产活动保持在低水平。农业部门财政状况持续不佳。能源部门也在需求有限和供应过剩的影响下进一步下滑。

就业市场方面，随着许多企业重新开业或增加生产活动，几乎所有辖区就业出现净增长，各地零售、休闲和酒店业从业岗位也出现适度增长。但所有辖区就业人数和工资水平都远低于疫情前水平。失业率仍然很高，各区均出现了新增裁员。未来商品需求的复苏程度将是企业是否能够避免裁员的关键因素。

此外，物价整体变化不大，各辖区原材料成本和销售价格相对稳定。

分析认为，尽管美国经济活动可能在5月底和6月初有所回升，但自“褐皮书”调查期以来，美国许多州的确诊病例再度增长，很可能抑制经济复苏。目前加利福尼亚州重新实施了封锁措施，德克萨斯州和佛罗里达州也暂停部分活动。

近日，美联储多位官员发表讲话，纷纷对于经济发展表示担忧。美联储理事布雷纳德表示，疫情不确定性这层浓雾仍然笼罩着我们，下行风险占主导地位，并表示进一步的财政支持对经济复苏的强劲程度“至关重要”，尤其在第一轮援助计划即将到期之际。

经济数据喜忧参半

美联储15日公布的数据显示，美国6月工业生产增长5.4%，5月份增幅为1.4%，这是疫情之下连续第二个月增长。增长原因主要受汽车及零部件产量带动，产量环比上升了105%。在剔除汽车生产后，美国工业生产环比增幅为3.9%。

然而，6月工业生产的整体生产水平仍远低于疫情之前，比美国疫情发生之前的工业生产总值仍低10.9%。今年第二季度，美国工业生产按年率计算下降42.6%，是二战后最大季度降幅。同时，开工率显示由于需求复苏缓慢，仍存在大量的闲置产能。

美国劳工部14日公布数据显示，受经济重启推动，6月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨0.6%，超出市场普遍预测的0.5%，扭转了此前连续三个月下滑的趋势。剔除能源和食品价格后，美国6月核心CPI上涨0.2%。此前，美国4月CPI下降0.8%，创2008年12月以来最大环比降幅。

与此同时，即便5月份和6月份美国新增就业岗位数据出现反弹，但美国劳动力市场仍处在“泥潭”之中。数据显示，截至6月27日当周，美国持续申请失业救济的人数为1800万人。这几乎是金融危机最严重时期的两倍，更是2019年平均值的六倍多。更值得警惕的是，美国新冠肺炎疫情出现反复，这可能会给未来数据走向带来更多“阴影”。彭博经济研究分析师表示，新的封锁措施可能对7月数据“产生一些初步影响”，预计该月就业人数将减少100万。

经济前景面临高度不确定性

近期，美国疫情反弹形势严峻。据路透社数据显示，上周美国50个州中有46个州的新冠肺炎病例增加，全国死亡人数自4月中旬以来首次上升。另据美国媒体统计，全美至少22个州已宣布暂停或撤回部分重启经济计划，这些州加起来涵盖美国约一半的人口和四分之三的国内生产总值（GDP），给脆弱的美国经济复苏前景再度蒙上阴影。

费城联邦储备银行行长帕特里克·哈克15日表示，美国未能控制住疫情，并且该流行病将对经济产生多大影响还存在高度不确定性。

达拉斯联邦储备银行行长罗伯特·卡普兰表示，“经济中存在大量产能过剩”，并预测美国经济今年将萎缩4.5%或5%。

美国银行业对美国未来经济形势也表示悲观。几大银行纷纷表示国内经济尚未脱离险境，并在各自的财报电话会议上警告称，仍然存在贷款损失进一步扩大的可能性。在截至6月30日的三个月内，花旗、摩根大通和富国银行为应对疫情可能造成的贷款损失拨备了总额高达812亿美元的缓冲资金，以应对消费者和企业无法偿还贷款的情形。

目前，随着关键纾困计划的到期，包括资本市场在内的美国经济未来将面临新的考验。德意志银行认为，如果失业救济金政策不能延长，对第三季度GDP增长的拖累将达到3至5个百分点。此外，对州和地方政府的财政援助也是经济重获生机的关键，他们的收入因为当前的经济衰退出现大幅下降。

(责编：李都也(实习生)、李栋)