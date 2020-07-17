商务部等七部门启动小店经济推进行动

本报讯 发展小店经济对促进就业、扩大消费、提升经济活力、服务改善民生、满足人民对美好生活的向往等具有重要意义。为贯彻落实党中央、国务院关于扩内需、稳就业、惠民生等决策部署，增强消费对经济发展的基础性作用，驱动经济多元化创新，促进小店经济健康繁荣发展，商务部等七部门日前联合印发了《关于开展小店经济推进行动的通知》，作出工作部署。
《通知》指出，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院决策部署，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持政府引导、市场主导、消费者选择，坚持因地制宜、因城施策，以加快小店便民化、特色化、数字化发展为主线，以升级小店集聚区、赋能创新服务、优化营商环境为主攻方向，以稳定就业、扩大内需、促进消费、提升经济活力为目标，推动形成多层次、多类别的小店经济发展体系，满足人民日益增长的美好生活需要。
《通知》明确，通过开展小店经济推进行动，培育一批试点城市，推动社区、批发市场、商圈、特色街等小店集聚区转型升级，推进电商平台、物流企业、商贸企业、中央厨房等“以大带小”、赋能小店，加快发展以产品优、服务好、环境美、营销广为标准的特色小店，并要求地方加强联动，全国一盘棋，至2025年形成人气旺、“烟火气”浓的小店集聚区1000个，实现“百城千区亿店”目标。
《通知》要求，地方商务、财政、人力资源和社会保障、住房和城乡建设、税务、金融、市场监管和城市管理等相关部门各司其职，落实好现行扶持小微企业、个体工商户的减税降费、金融支持、优化营商环境等政策，共同促进小店经济健康繁荣发展。《通知》从加强组织领导、放宽准入条件、降低经营成本、破解融资难融资贵和依法规范管理等方面提出保障措施，各地要结合实际，加强政策创新、制度创新、管理创新、模式创新，形成具有本地产业特点、行之有效的小店经济发展方式，形成可复制、可推广的成熟经验做法。为便于指导地方对标对表，《通知》还附录了《全国小店经济发展指南》，进一步增强工作的针对性和操作性。
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