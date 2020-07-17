消费“头马”：复苏路上不停步

■本报记者 魏 桥

中国经济再次展现巨大韧性。国家统计局7月16日发布的数据显示，初步核算，上半年国内生产总值456614亿元，按可比价格计算，同比下降1.6%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%。从环比看，二季度国内生产总值增长11.5%。

“作为一个拥有14亿人口的发展中大国，中国能够在短时间内有效控制疫情，实现经济由降转升，保持经济社会大局稳定，殊为不易。这凸显了中国经济的强大韧性和潜力，同时也体现了党中央、国务院综合施策的效果。”在国新办同日举行的新闻发布会上，国家统计局新闻发言人刘爱华对上半年中国经济运行的评价传递出满满的信心。

在“实现经济由降转升，保持经济社会大局稳定”的过程中，拉动经济增长的消费“头马”备受瞩目，连续4个月降幅收窄的社会消费品零售总额拉出了一条向上的曲线，体现出消费复苏之势。

消费市场复苏趋势明显

当前，中国的市场销售逐步改善，网上零售较快增长。数据显示，上半年社会消费品零售总额172256亿元，同比下降11.4%，降幅比一季度收窄7.6个百分点。其中二季度下降3.9%，比一季度收窄15.1个百分点。6月份社会消费品零售总额33526亿元，同比下降1.8%，降幅比5月份收窄1.0个百分点，这也是社零额连续第4个月降幅收窄；环比增长1.34%。

“上半年的消费市场大体上呈现出‘低开高走’的局面。虽然社零额同比增速依然为负，但降幅一直在收窄。”苏宁金融研究院高级研究员付一夫在接受国际商报记者采访时分析，一季度，受新冠肺炎疫情影响，线下消费市场与交通运输及物流配送受到严重冲击，不过在此期间，线上消费的全方位兴起堪称最大亮点，直播带货、线上商品团、生鲜电商、在线教育、线上医疗问诊、云办公等新兴业态为消费市场注入了强劲动力。

“二季度，随着国内疫情防控形势持续向好，各行各业复工复产复市稳步推进，在线上消费新动能强度不减的同时，景点、餐厅、酒店等线下消费场景也重新回归大众视野，很多消费者在疫情防控期间被迫延后的消费需求也开始重启，汽车消费、餐饮旅游消费等都得到明显改善。叠加各地发放消费券等短期刺激手段的作用，消费市场的复苏和提振有目共睹。”付一夫说。

提振消费要再加把力

在充分肯定消费复苏态势的同时，刘爱华亦表示，疫情发生造成的损失尚需弥补。“上半年社会消费品零售总额仍然处于下降区间，比上年同期下降11.4%，说明目前消费恢复仍面临制约。尤其是在常态化疫情防控条件下，一些聚集性、接触性的消费活动仍然受到一定限制。目前餐饮收入等还处于恢复增长的态势当中。”

在展望下半年消费市场的增长态势时，刘爱华分别阐释了有利因素和不利因素：“一方面，随着疫情防控的有效推进，消费便利性在逐渐改善；另一方面，随着供给侧结构性改革的逐步推进，消费的供给也在不断优化。但下半年的消费走势也面临不利条件，上半年全国人均居民收入名义增长是正的，实际增长则是负的，下降了1.3%，所以下半年要下更大气力培养消费能力。”

在付一夫看来，二季度中国经济增速由负转正表明国民经济运行已重回正轨，曾经受到限制的消费场景在不断放开，直播带货等各种新型消费业态也在健康稳步发展。虽然目前南方洪涝灾害可能给消费市场造成短期扰动，但其影响有限，不会根本性地扭转消费复苏趋势。“可以预期，随着下半年整体经济形势的继续向好，消费市场的提振也将持续，前景可期。”付一夫总结道。

(责编：李都也(实习生)、李栋)