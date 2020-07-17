农村电商带火电商培训 目前共有2598家相关企业

本报讯 商务部日前发布消息，为进一步整合农村电商培训资源，助力脱贫攻坚和乡村振兴，商务部、财政部决定设立农村电商公开课。事实上，农村电商培训近些年已悄然成为一个新兴产业，帮助广大农民走上电商致富路。

“网货要下乡”“土货要进城”，随着农村电商的蓬勃发展，电商培训企业也如雨后春笋般涌现。企查查数据显示，目前我国共有2598家电商培训相关企业，其中广东省拥有437家企业，数量排名第一，甘肃和浙江紧随其后。今年二季度，行业新增企业达到74家，环比增长54.2%。

近日，广东省又有10个县（市）入选2020年国家级电子商务进农村综合示范县。新增示范县数量为历年来最高，分别为廉江市、广宁县、佛冈县、陆河县、化州市、南澳县、龙门县、南雄市、翁源县和遂溪县。至此，广东省共有26个县（市）获批国家级电子商务进农村综合示范县。

作为农村电商强省，广东省的电商培训也展现出勃勃生机，相关企业共437家，数量位居全国第一。甘肃省和浙江省的相关企业数量紧随其后，分别为315家和308家。

从近五年的企业注册量来看，电商培训相关企业新注册量在2016年达到908家的高点，此后呈现逐渐下降的趋势。2019年，全行业注册量为282家，同比下降32.7%。

2020年上半年，电商培训相关企业共新注册132家。其中，第二季度注册量为74家，环比增长54.2%。从企业类型来看，绝大部分电商培训相关企业为有限责任公司，占比高达98%，个人独资企业和个体工商户分别仅占1%。 （曲晓丽）

(责编：李都也(实习生)、李栋)