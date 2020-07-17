中粮天科等4款代餐粉营养指标与标签不符 有企业回应：正进行原因排查

中国网财经7月16日讯(记者 段思琦)近日，深圳市消费者委员会联合福田区消委会、宝安区消委会、龙岗区消委会，共同开展国内外轻食代餐粉商品比较试验，实验室检测项目由中检溯源华南技术服务(深圳)有限公司承检。此次参与比较试验的10款轻食代餐粉产品安全均达标，但值得注意的是，有四款样品因部分营养指标的实际检测值与其标签标示值不符一项引起了广泛热议。

深圳市消费者委员会此次发布的2020年轻食代餐粉比较试验报告显示，中粮天科脂肪标签标示值为0.8，脂肪实测值为1.4。Smeal脂肪标签标示值为2.3.脂肪实测值为4.26。网易严选脂肪标签标示值为0，脂肪实测值为1.62；钠标签标示值为131，钠实测值为433。碧生源钠标签标示值为108，钠实测值为302。

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在营养指标方面，深圳市消费者委员会介绍，允许误差范围为小于等于标示值的120%，中粮天科、Smeal、网易严选这3款样品脂肪实测值超出产品标签标示值允许范围，网易严选、碧生源样品钠实测值超出产品标签标示值允许范围，因此上述四款未达到GB 28050-2011《预包装食品营养标签通则》的要求。

对此，网易严选相关负责人向中国网财经记者表示，非常感谢深消协对于轻食代餐粉比较试验情况的发布，关于严选商品存在的实测值与标签值不同的情况，网易严选团队非常重视。

经核实，这款商品为韩国原装进口产品，在上架前经过韩国正规质检机构的检测，并出具了检测合格报告，相关标签在进关时已获得海关备案通过，产品进口均依法获得海关检验检疫证明。同时，此次深消协对比试验的同批次产品也进行过质检，结果符合标签标识。

“针对此次深消协的比较试验的结果，我们正在进一步进行原因排查，目前涉及商品已经全部下架，今后我们将以更加严谨的态度为广大消费者甄选商品，欢迎和感谢政府相关部门、媒体和大众对我们进行监督指导。”

SmealCEO曹鹏向中国网财经记者表示，首先感谢深圳消费者委员会举办此次轻食代餐的比较试验，本次比较试验参考中国营养学会发布的《代餐食品》(T/CNSS —2-2019团体标准结合实际检出值和标称值进行评价。我司产品均未检出任何违禁成分，菌落总数也符合食品安全条例，属于安全食品。

“本次参与活动的产品检测营养成分，脂肪每100g产品比标签值多2g。检测批为3月21日生产。 我司随后进行了2批次复检，结果为2.1/100g脂肪 ，符合GB28050-2001标准。”曹鹏如是说。“此次深圳消委会举办轻食代餐比较试验目的也是为了推荐如何选购好的代餐产品，是否可以控制热量达到减重的效果，从安全指标，营养指标，和主观测评三个方面。“

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中国网财经记者向中粮天科发去问询，截至发稿尚未得到回复；而碧生源客服人员提供的总机号码截至发稿尚未接通。

深圳市消费者委员会指出，目前国内没有关于代餐粉的强制性标准，本次比较试验参考中国营养学会2019年底发布、2020年1月实施的《代餐食品》(T/CNSS 002-2019)团体标准。团标中实际吃到的食物中的营养素和推荐摄入的营养素克数进行对比，参考代餐产品能量及五大营养素为：

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深圳市慢病防治中心副主任医师李艳艳表示，在购买时不要盲目相信商家宣传，一定要认真阅读营养标签，可参考中国营养学会发布的代餐食品团体标准，看能量、蛋白质、矿物质、维生素的含量能否满足，一餐的最低要求。或在专业营养师、医生的指导下科学选择。

“代餐不可长期食用，长期食用不仅会造成营养不良，更重要的是长期低热量饮食会降低人体基础代谢率。恢复到正常的时候，体重非常容易反弹。建议超过两个月，在营养师或医生指导下进行。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)